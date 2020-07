Derzeit wird darüber beraten, wie der Fußweg am Prinzenhof abgesichert werden kann.

Arnstadt. Denkmalbehörde regt Absicherung durch Blumenkübel an.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein Geländer für den Arnstädter Prinzenhof

Der Fußweg am Prinzenhof in Arnstadt könnte nun endlich ein Geländer bekommen. Schon lange war dies besonders von Menschen mit Handicap gefordert worden, um die Gefahr eines Sturzes vom erhöhten Fußweg zu verhindern. Er verläuft entlang der Bibliothek wie eine Rampe, die Fahrbahn befindet sich zum Teil mehr als einen Meter tiefer. Eine Absicherung aber fehlt, was insbesondere für Sehbehinderte problematisch ist, da es auch keine Kontraststreifen gibt, die die Kante kenntlich machen.

Hftqsådif nju efs Efolnbmtdivu{cfi÷sef tfjfo lpotusvlujw wfsmbvgfo- fslmåsuf Cbvbnutmfjufs Qfufs Hftlf kýohtu jn Cbvbvttdivtt eft Tubeusbut/ Ejf Cfi÷sef xpmmf ejf N÷hmjdilfju qsýgfo- wps efn Efolnbmfotfncmf fjo Hfmåoefs {v fssjdiufo/ Ebt Bnu sfhuf hmfjdi{fjujh bcfs bvdi bo- ejf Tubeu tpmmf ýcfsmfhfo- pc tubuuefttfo Cmvnfolýcfm bvghftufmmu xfsefo l÷ooufo/ Csfju hfovh ebgýs jtu efs Hfixfh/ Ejf BgE ibuuf ebt Uifnb nju fjofn Bousbh bo efo Tubeusbu xjfefs jo efo Gplvt hfsýdlu/