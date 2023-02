Guten Morgen, Ilm-Kreis: Maria Hochberg freut sich über den Weltkrokettentag und schaut mal über den eigenen Tellerrand hinaus.

Es gibt für mich nichts schöneres, liebe Leser, als knusprig frittierte, goldbraune Kroketten in Bratensoße zu ertränken, die leicht matschige Panade abzuknabbern und letztendlich die leckere Kartoffelfüllung zu genießen. Anlässlich des heutigen Weltkrokettentages musste das jetzt einfach mal gesagt werden.

Doch nicht nur in Deutschland sind die kleinen Happen extrem beliebt, sondern werden überall auf der Welt in den unterschiedlichsten Varianten geschlemmt.

In den Niederlanden beispielsweise werden sie häufig mit Fleisch oder Gemüse gefüllt, in Spanien setzt man eher auf Schinkenstückchen oder Pilze. In Portugal gibt man Kabeljau dazu, in Brasilien Hühnerfleisch mit Käse, in Polen Fleisch und Sauerkraut, in Japan Thunfisch oder Gemüse und auch in Italien ist von Mozzarella bis Fisch vieles möglich.

Diese kulinarische Weltreise rund um die Krokette klingt wirklich fantastisch und bietet mir nun gleich einen Grund, all diese feinen Rezepte einmal selbst auszuprobieren. Also dann, liebe Leser: Ein Hoch auf frittiertes Essen!