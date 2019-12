Ein holpriger Neustart Ilm-Kreis

Gute Erfahrungen hat der Ilm-Kreis in Sachen Kommunalisierung gemacht. Die Müllentsorgung organisiert die Region inzwischen in Eigenregie – ohne, dass der Bürger vom Übergang negativ beeinflusst worden oder dass die Müllgebühren gestiegen wären.

Ebenso geräuschlos wollte Landrätin Petra Enders (Linke) eigentlich auch die Kommunalisierung des Öffentlichen Personennahverkehrs über die Bühne bringen. Doch daraus wurde nichts.

Im Kreistag fand sie für die Idee, den Busverkehr künftig auf Kreisebene zu organisieren, zwar eine Mehrheit. Dennoch erntete sie monatelange Streitereien. Denn die Kommunalisierung bedeutete, dass der Kreis auf eine Ausschreibung der Fahrdienstleistungen weitgehend verzichtet. Wogegen sich die Regionalbus Arnstadt GmbH, die bislang im Auftrag des Kreises Buslinien anbot, erbittert zur Wehr setzte. Auch die Opposition im Kreistag, Vertreter der Industrie- und Handelskammer und andere Akteure monierten, dies laufe dem freien Wettbewerb zuwider, bedeute quasi eine Enteignung der RBA.

Durchsetzen konnte sich der RBA letztlich nicht. Das Oberlandesgericht gab grünes Licht für die Kommunalisierungspläne. Gänzlich leer ging das private Unternehmen aber nicht aus. Die RBA-Busse fahren noch auf einigen Linien, als Subunternehmer des kreislichen Busbetriebs IOV.

Auch nachdem die Weichen juristisch gestellt waren, gab es keinen glatten Übergang. Denn zum 1. Juli übernahm nicht nur der IOV die Verantwortung für den gesamten Busverkehr im Kreis. Auch wurden Tarifzonen eingeführt, Fahrpreise veränderten sich und Fahrpläne sowieso.

Diese Änderungen sukzessive durchzuführen wäre vermutlich der bessere und bürgerfreundlichere Weg gewesen. Denn die Umstellung verlief chaotisch – und blieb es auch in den kommenden Monaten. Unzählige Beschwerden wurden in den Sitzungen des ÖPNV-Ausschusses behandelt. Bei der Fahrplanumstellung waren ganze Dörfer „vergessen“ worden. Bürgerinnen und Bürger ohne Auto kamen plötzlich weder zum Arzt noch zum Einkaufen. An den Bushaltestellen hingen, wenn überhaupt, Fahrpläne in so winziger Schriftart, dass Bürger die Abfahrtszeiten nicht erkannten. Anschlussbusse wurden nicht mehr erreicht und der Schülerverkehr teilweise so ungünstig getaktet, dass es auch den sportlichsten Kindern nicht gelang, pünktlich im Unterricht zu sitzen. Auf einigen Strecken verteuerten sich Busfahrten auch erheblich.

Das, was schief lief, lief so gründlich schief, dass sich bei den Bürgern Frust aufbaute. Zwar wurde über Monate immer wieder nachgebessert. Das Busangebot ist aber noch immer weit vom reibungslosen Busverkehr, den es noch im ersten Halbjahr gab, entfernt.

Mit ein paar Jahren Abstand wird diese Kommunalisierung wohl nicht als gelungen in Erinnerung bleiben. Die positive Grundstimmung, die es nach der Kommunalisierung der Müllentsorgung gab, fehlt in Sachen Busverkehr gänzlich. Auch ist die Debatte darüber, ob der Kreis wirklich der bessere Busunternehmer ist, noch nicht ausgestanden. Im Kreistag werden immer wieder Gutachten gefordert über die Rechtmäßigkeit des gewählten Verfahrens.

Und es hagelt Kritik angesichts der hohen Ausgaben, die für den IOV getätigt werden müssen. Denn der muss freilich neue Busse anschaffen, um mehr Linien im Ilm-Kreis bedienen zu können. Ganz ehrlich argumentieren die Kritiker in dieser Frage allerdings nicht. Denn der Kreis hat auch schon vor der Kommunalisierung die Neuanschaffung von Bussen finanziert – auch jene, die von privaten Busunternehmern gefahren wurden. Ausgetauscht wurden und werden diese Busse regelmäßig. Daher fand sich auch bisher schon in jedem Kreishaushalt ein Posten für Buskäufe.