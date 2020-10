Ein kleiner aber feiner Kürbis- und Trödelmarkt in Elxleben

Es war das erste etwas größere Fest seit Ausbruch der Corona-Krise in Elxleben, und man merkte den vielen Gästen aus nah und fern an, wie sich sich darüber freuten. Den ganzen Samstag über riss der Besucherstrom rund um den Gasthof Zum schwarzen Hahn und auf dem Pfarrhof nicht ab, die Mitglieder des Fördervereins St. Peter und Paul hatten bis zum späten Nachmittag alle Hände voll zu tun.

Impressionen vom Elxlebener Kürbis- und Trödelmarkt am Samstag. Foto: Robert Schmidt

Und alles immer unter Berücksichtigung und Einhaltung der Hygieneregeln – die Besucher machten es den Organisatoren aber auch leicht und achteten selbst immer auf genügend Abstand. Das lag vielleicht aber auch daran, dass sich viele von ihnen freuten, einmal wieder gemeinsam feiern zu können. Für der Förderverein war der Kürbismarkt nach dem coronabedingten Ausfall des großen Trödelmarktes im beliebten Kino in der Pfarrscheune die erste größere Veranstaltung in diesem Jahr. Und die sind die wichtigsten Einnahmequellen für den Verein, der damit Geld für die dringend notwendige Sanierung der St.-Peter-und-Paul-Kirche im Ort sammelt.

Impressionen vom Elxlebener Kürbis- und Trödelmarkt. Foto: Robert Schmidt

Klein aber fein – so lautete das Urteil vieler Besucher.„Es ist doch toll, dass man hier wieder einmal gemütlich zusammensitzen kann, wenn man in die fröhlichen Gesichter schaut, da hat sich der ganze Aufwand gelohnt“, so Marlis Rudolph. Es war das erste Mal, dass man – coronabedingt – an zwei Orten gleichzeitig zum Stöbern einlud. Im Pfarrhof gab es Trödel, Bücher und Selbstgebasteltes, rund um das Gasthaus waren etwa 500 Kürbisse – sie wurden in den Gärten von Elxleben seit Monaten gehegt und gepflegt und kurz vor dem Markt geerntet – und auch einige Stände aufgebaut. Das Hygienekonzept war kurz zuvor vom Gesundheitsamt genehmigt worden, kulanterweise hatte man sogar auf die Bearbeitungsgebühr von etwas über 50 Euro verzichtet.

Mit dabei waren auch Gymnasiasten des Melissantes-Gymnasiums in Arnstadt, die mit den Einnahmen ihre Abikasse etwas aufbessern wollten, auch bei ihnen fielen ja dieses Jahr fast alle Veranstaltungen aus, auf denen man dafür Geld hätte sammeln können.

Bratwürste dürfen bei so einer Veranstaltung nicht fehlen. Foto: Robert Schmidt

Die Frauen des Ortes hatten wieder jede Menge Blechkuchen gebacken – und die gingen weg wie die sprichwörtlich warmen Semmeln. Im Gasthaus gab es lecker Mittagessen und gegenüber auf der Wiese Bratwürste. Und die gehen immer, schon am frühen Nachmittag musste man Nachschub organisieren und die Bratwurstbrater Extraschichten einlegen.

Alles in allem war es ein rundum gelungenes Fest, und auch das Wetter spielte mit, denn erst am Abend – als man mit dem Aufräumen fast fertig war, fielen ein paar Regentropfen, ansonsten herrschte den ganzen Tage über herrliches Spätsommerwetter, das auch für regen Umsatz beim Eisverkauf sorgte.