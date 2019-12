Horst Höhne war immer für einen Spaß zu haben. Dieses Foto entstand für einen April-Scherz. Das Anliegen von einst, ein Bahnhof im Industriegebiet, rückt 2020 in greifbare Nähe.

Ein Leben im Dienst des Bürgers: Horst Höhne wird 80

Ein wahres Christkind ist Horst Höhne. Am 24. Dezember beging der langjährige, engagierte Kommunalpolitiker seinen 80. Geburtstag. Der studierte Jurist beschreibt sich selbst als „Ur-Arnstädter, der sich über die Jahrzehnte seine Neugier wie ein Junge erhalten hat“. Mit seiner Frau Brigitte, der er vor 57 Jahren das Ja-Wort gab, hat er drei Kinder. Doch nicht nur der Familie gehört Höhnes Herz, sondern auch der kommunalpolitischen und wirtschaftlichen Entwicklung Arnstadts.

Von 1990 bis 2014 war er Stadtratsmitglied. Zunächst war er Vorsitzender des städtischen Ausschusses Wirtschaft und Energie und hauptamtlicher Beigeordneter für Bau und Wirtschaft unter Bürgermeister Helmut Hüttner. Es folgten unter Bürgermeister Köllmer der Vorsitz des Ausschusses Bau und Umwelt. Ab 1999 war er zudem Kreistagsmitglied. Als Stadtratsmitglied in der CDU-Fraktion, später ab 2006 unter Bürgermeister Hans-Christan Köllmer als ehrenamtlicher Beigeordneter fand er immer „den richtigen Draht zu den Bürgern“.

Gern erinnert sich Horst Höhne an den allerersten Spatenstich für das Erfurter Kreuz, an den Bau der Fußgängerzone, die rechtzeitig vor der 1300-Jahrfeier der Stadt im Jahr 2004 im neuen Glanz erstrahlte oder an das Mammutprojekt, die Sanierung und der Umbau des Rathauses.

Horst Höhne zählt zu den Gründungsvätern des Neideckvereins, welche aus der ehemals verwahrlosten Ruinenlandschaft der Neideck einen touristischen Besuchermagneten im Ilm-Kreis schufen. Auf Vorschlag des damaligen Landrates, Benno Kaufhold, erhielt Horst Höhne im Dezember 2013 aus den Händen der Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht den Thüringer Verdienstorden.

Vielen Arnstädter ist der Senior mit dem stets verschmitzten Lächeln im Gesicht durch seine langjährige kommunalpolitische Tätigkeit bekannt. Auch jetzt im Ruhestand sieht man ihn oft als Gast und Bürger im Stadtrat.

Angelika Kowar ist Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Arnstadt