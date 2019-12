Eischleben. Ehrgeiz gehört beim Weihnachtsbaumweitwurf in Eischleben dazu. Am wichtigsten ist aber die Geselligkeit.

Ein Neuling sorgt für Furore

„Eigentlich ist es ganz spontan entstanden“, erinnert sich Gudrun Münnich, Inhaberin des Landgasthofes „Krone“. „Ein Radiosender rief an und wollte wissen, wie wir Gastwirte die Gäste zwischen Weihnachten und Neujahr beschäftigen. Mein Mann schmückte gerade den Baum in der Gaststube ab und sagte spontan, wir werfen den Weihnachtsbaum.“

Aus der Idee ist mittlerweile eine schöne Tradition geworden. Schon zum 20. Mal flog am Tag nach Weihnachten der Weihnachtsbaum durch den Biergarten (TA berichtete am 28.12.2019). Für viele im Dorf ein fester Termin. Natürlich nimmt man den Wettkampf nicht bierernst. Aber ein gewisser Ehrgeiz ist den zehn Herren und 13 Damen, welche die Nordmanntanne zum Sportgerät verwandeln, schon anzumerken.

Vorjahressieger Andreas Priebs starte mit 6,40 Meter in den Wettkampf. Auch wenn er sich dann auf 7,90 Meter steigert, das wird nichts mit der Titelverteidigung. Thomas Hertwig erobert mit 8,60 Meter gleich im ersten Versuch die Spitze und kann sie bis zum dritten Durchgang auch halten. Dann packt Bastian Lippert einen Neun-Meter-Wurf aus. Der Sieg für den Weihnachtsbaumweitwurf-Neuling. Thomas Hertwig wird Zweiter vor Tim Medenbach, der 8,20 Meter schafft.

Dann sind die Damen dran. Vorjahressiegerin Nicole Matz haut gleich mal 7,60 Meter raus, das ist nicht mehr zu überbieten. Platz zwei holt sich Dajana Hofmann mit 6,80 Meter. Dritte wird Nicole Kittel mit 6,80 Meter. „Nie hätten wir gedacht, dass sich diese alberne Idee so in Tradition umsetzen und vor allem so viele Nachahmer deutschlandweit finden würde“, sagt Gudrun Münnich. „Mittlerweile gibt es Weihnachtsbaumwerfen von der Nordsee bis zum Bodensee und in der Pfalz sogar eine Weltmeisterschaft.“

In Eischleben sollen auch weiterhin der Spaß und die Gemeinschaft im Mittelpunkt stehen. Und da Gudrun Münnich noch nicht an den Ruhestand denkt, dürfte es am 21. Dezember 2020 die 21. Auflage des beliebten Weihnachtsbaumweitwerfens geben.