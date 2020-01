Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein noch rechtzeitiger Gruß

Bis wann soll man seinem Gegenüber – ob nun gemocht oder nur halbwegs gelitten – ein gesundes neues Jahr und die Erfüllung all seiner Wünsche wünschen? Die Meinungen darüber gehen auseinander. Die einen sagen, dass es bis zum Tag der heiligen drei Könige, also dem 6. Januar, in Ordnung ist. Danach nicht mehr. Andere wiederum finden es völlig okay, dass auch noch Ende Januar zu tun, wenn man denjenigen, dem man das wünscht, erst dann zum ersten Mal wieder trifft.

Auch der Knigge – für alle Jüngeren, das ist ein Werk mit allgemein gültigen Benimmregeln – trifft da keine eindeutige Aussage. Üblich sei der Gruß in den ersten Wochen des neuen Jahres, heißt es in dem über 400 Seite dicken Werk. Spätestens im April oder Mai wird’s dann aber nervig. Zwar kann man dann noch immer sagen: „Na, ein paar Monate haben wir ja schon geschafft, für den Rest wünsche ich dir auch noch alles Gute“, aber man kann es auch bleiben lassen. Allerdings ist ein Blick in den Knigge nicht ganz umsonst. Benimmregeln erleichtern das Zusammenleben ungemein. Dazu gehört auch, dass ich im Café nicht unbedingt mitbekommen will, was drei Tische weiter der anscheinend leicht schwerhörigen Tante alles via Handy zum neuen Jahr gewünscht wird. Auch wenn es noch rechtzeitig geschieht.