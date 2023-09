Anja Beck und Katrin Jakob (von rechts) vom Imkerverein Arnstadt und Umgebung sowie Dachdecker Franz Müller vor dem neuen Lehrbienenstand des Vereins auf dem Klostergut in Ichtershausen.

Ein Platz für Imker- und Bienenfreunde in Ichtershausen

Ichtershausen. Der Imkerverein Arnstadt und Umgebung befindet sich mitten im Bau des neuen Lehrbienenstandes auf dem Klostergut in Ichtershausen.

Der Lehrbienenstand auf dem Klostergut in Ichtershausen macht stetig Fortschritte. Fast das gesamte Gebäude ist mittlerweile eingedeckt. Wer nah an die leicht durchsichtige Wand tritt, wird ein vertrautes Muster erkennen. Die Platten sind durchzogen von kleinen Sechsecken, die wie Bienenwaben aussehen.

„Ein glücklicher Zufall“, lacht Anja Beck vom Imkerverein Arnstadt und Umgebung. „Die Form gibt der Platte Stabilität.“ Beck ist die Hauptverantwortliche des Projektes im Verein. Ihre Vereinskollegin Katrin Jakob ist stolz: „Sie hat sich wirklich reingekniet.“ Nach der Fertigstellung wird der Lehrbienenstand einige Funktionen übernehmen: ob Lagerraum oder Besuchs- und Versammlungsort. So will der Verein mehr Leuten die Imkerei näherbringen. „Das Interesse dafür ist bereits sehr groß“, weiß Beck. Allerdings gelte gleiches für die Einstiegshürden, denn die benötigte Ausrüstung sei sehr teuer.

Gefragt sei die traditionelle Arbeit trotzdem. So bekomme der Verein besonders von jungen Leuten oft Anfragen. Dafür soll es eine neue Schleuderstrecke geben. Wer Interesse hat, könne sich nach der Fertigstellung bei dem Betreuer des Geländes, Ingo Willing, anmelden. „Hier können junge und alte Neu-Imker einfach mal zuschauen und sich ganz ungezwungen ausprobieren“, erklärt Beck.

Anja Beck ist Hauptverantwortliche für den Bau des Lehrbienenstandes auf dem Klostergut in Ichtershausen. Durch den Schaubienenstand hat sie den Hof kennengelernt. Foto: Noah Christ

Die ungefähr 900 Quadratmeter beinhalten mehr als nur den Lehrbienenstand. Das kleine Häuschen am Rande der Pachtfläche fungiert als Archiv alter und historischer Imkerhefte. Auch das Grün auf dem Gelände will der Verein nicht ungenutzt lassen. Diese sollen mit insektenfreundlichen Pflanzen besät werden. „Wir wollen hier blühende Wiesen schaffen“, freut sich Beck. Die Idee für das Projekt hat es im Verein schon vor ihrem Eintritt gegeben. „Da wird zum Teil noch von D-Mark gesprochen“, grinst sie.

Der lange Prozess kommt nicht von ungefähr, denn neben Zeit und Organisation sind auch die Kosten enorm hoch. „Ohne Förderung wäre das hier nicht möglich“, erklärt Beck. Dafür wird der Verein durch das Leader-Förderprogramm unterstützt, welches für Projekte im ländlichen Raum geschaffen wurde. Auch Fördermittel vom Landesverband der Thüringer Imker sollen zum Einsatz kommen.

Fertigstellung des Gebäudes im kommenden Jahr

Mittlerweile schreiten die Arbeiten aber gut voran. Dafür ist auch Dachdecker Franz Müller zu loben, findet Beck: „Das war ein echter Glücksgriff.“ Auch er ist zufrieden. Bisher sei alles ohne Probleme verlaufen und der Bauunternehmer schätzt, dass er mit seinen Arbeiten noch diese Woche fertig wird. „Zwei Arbeitstage sind wir hier noch beschäftigt.“

Fertig ist der Lehrbienenstand damit allerdings noch nicht. Denn Ausstattung und Schleuderstrecke müssen noch vor der Fertigstellung im kommenden Jahr folgen. Dass der Lehrbienenstand in Ichtershausen gebaut wird, sei neben der guten Erreichbarkeit auch auf die Philosophie des Klostergutes zurückzuführen. Auch deswegen sei der Verein zum kommenden Fest am Kindertag am Mittwoch, 20. September, mit dabei.