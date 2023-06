Der Kindergarten „Friedrich Fröbel“ in Stadtilm hat für seinen Innenhof ein großes Lammellendach bekommen, das vor Sonne und Regen schützen soll. Gemeinsam mit den Kindern freut sich nicht nur Bürgermeister Lars Petermann, sondern auch Andrea Schlüter (links) und Anne-Marie Schneider, die nach erfolgreichem Abschluss der Erzieherausbildung ab August in zwei der Stadtilmer Kitas tätig sein werden.

Ein schattiges Plätzchen für Kindergartenkinder in Stadtilm

Stadtilm. Neues Lamellendach für Innenhof des Friedrich-Fröbel-Kindergartens in Stadtilm. Junge Erzieherinnen unterschreiben Arbeitsverträge.

Damit die Jungen und Mädchen bei Veranstaltungen im Freien sowohl vor der Sommerhitze als auch vor Regen geschützt sind, hat die Stadt Stadtilm in ein großes Lamellendach für den Innenhof des Friedrich-Fröbel-Kindergartens investiert. Am Mittwochvormittag wurde es zusammen mit Bürgermeister Lars Petermann (Freie Wähler) eingeweiht. Doch der Stadtchef hatte noch mehr Überraschungen im Gepäck.

„Die Stadt hat bereits mehrere Bäume gepflanzt, um für Schatten auf dem Grundstück zu sorgen. Nun haben wir diesen auch im Innenhof, den wir zum Beispiel für unser Sommerfest nutzen“, freut sich Kindergartenleiterin Annegret Eckstein und ergänzt: „Das Dach wurde schon Ende Mai eingebaut und wir haben zum Kindertag am 1. Juni unseren Morgenkreis darunter gemacht.“

Viel Platz zum Spielen und Toben

Am Mittwoch wollte sich Petermann selbst ein Bild von der neuen Konstruktion machen. 32.000 Euro habe die Stadt investiert. Im Herbst 2022 wurde zudem das Grundstück erweitert, damit die derzeit 68 Kinder noch mehr Platz zum Toben haben. Auf der „Pferdekoppel“, wie Eckstein das Wiesenstück nennt, können sie Ball spielen, auf Holzpferden reiten oder in Weidenpavillons sitzen. Holztipis, die zeitnah aufgebaut werden, bieten noch mehr Platz für kreatives Spiel und Spaß.

Zudem haben zwei junge Erzieherinnen am Mittwoch ihre Arbeitsverträge mit der Stadt Stadtilm unterschrieben. Anne-Marie Schneider und Andrea Schlüter werden nach dem erfolgreichen Abschluss ihrer Erzieherausbildung ab August in zwei der Stadtilmer Kitas tätig sein. Zur Feier des Tages spendierte der Bürgermeister leckeres Vanilleeis mit Schlagsahne und Erdbeeren – für die Kinder ein toller Start in den Tag.