Ein Scherzkeks unter Weihnachtsmännern

Da hat sich doch tatsächlich in einem Markt in der Ilmenauer Straße in Stadtilm ein menschliches Wesen zu den urigen und weihnachtlichen Gesellen gestellt, heimlich. Die Kunden haben es nicht gleich bemerkt, mussten aber dann doch schmunzeln. Der Mann mit der roten Zipfelmütze und blauem Nasen-Mundschutz offenbarte sich schließlich als Roland Koch aus Dienstedt. Der Rentner ist schon immer zu Scherzen aufgelegt. Vor allem im Verein der Senioren 2000 sorgte er in der Kegelgruppe und bei Busfahrten ständig für Humor und Heiterkeit.