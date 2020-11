Vor 75 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. Margarethe Behr, die Ehefrau des damaligen Marienstift-Direktors, führte in dieser Zeit Tagebuch.

Einige ihrer Eintragungen verleiteten ihren Sohn Friedemann Behr dazu, nicht nur eigene Erinnerungen zu Papier zu bringen, sondern auch in alten Zeitungen nachzuschauen, ob sich das, was berichtet wurde, mit den Gedanken der Mutter deckte.

Am 1. Oktober 1945 schrieb Margarethe Behr: „Schulbeginn, Theaterbeginn, wieder Zeitung, täglich ins Haus gebracht, mit Arnstädter Ortsteil und Anzeigen.“Friedemann Behr nahm im Stadtarchiv Einsicht in die alten Ausgaben. Und entdeckte vor allem im Anzeigenteil, wie groß die Not in der Bevölkerung war. Es fehlte am Nötigsten. Oft wurde versucht, über Tauschgeschäfte an dringend benötigte Gegenstände zu kommen:„Suche Bettinlett, biete ein Stück Möbel nach Wahl“ war da ebenso zu lesen wie: „Suche kleinen Küchenherd, biete außer Bezahlung zwei Gardinen“. „Oelgemälde (Meerlandschaft, gerahmt 100 x 63) gegen wollene Schlafdecke“ bezeugte den Notstand genauso wie die Anzeige „Biete Schrankgrammophon, suche hohe Schnürstiefel“.

Friedemann Behr erinnern diese Anzeigen an die Zeit, als für ihn die Schule wieder begann:„Viele Schulen waren kriegszerstört oder wurden noch immer zweckentfremdet, zum Beispiel als Lazarett für die Sowjetarmee genutzt. 1945 gab es 63.700 Klassenzimmer, 1984 standen 120.722 zur Verfügung. Etwa zwei Drittel der Lehrkräfte an den Schulen waren Neulehrer, im Schnelldurchgang ausgebildet. Ihr Start war schwer, für sie und die Schüler. Die ersten neu erarbeiteten Schulbücher konnten erst 1950 gedruckt und ausgeliefert werden“, ergaben Recherchen des Arnstädters. „Am 1. Oktober 1945 war in der gesamten Sowjetzone Schulbeginn, nach sieben Monaten Zwangspause. Früh Schulfeiern, dann Stundenplan-Empfang, mittags Kundgebungen in den Kinos mit dem Film ‚Die siegreiche Schlacht um Berlin‘. Das Jahr ging zur Neige und es wurde kalt und kälter. Die Schulen waren ungeheizt. Der Unterricht wurde auf zehn Minuten täglich beschränkt, trotzdem klapperten wir vor Kälte. Der Atem stand uns vorm Mund. Erst im Sommer 1946 wurde es möglich, alle vorgesehenen Stunden auch wirklich abzuhalten. Jedoch plagte uns an den langen Vormittagen der Hunger. Erste Schulspeisungen auf ärztliches Attest für die Schwächsten unter uns wurden möglich. Zur Bereitung einer Mahlzeit standen zur Verfügung: drei Gramm Fett, 20 Gramm Nährmittel, 5,6 Gramm Zucker, Gemüse und Kartoffeln, sofern vorhanden.“

Wenig später bekamen alle Kinder etwas zu beißen: „Für jeden Schüler gab es jetzt auch täglich ein schwarzes Brötchen für umsonst. Bei Anlieferung der noch duftenden Brötchen ruhte umgehend in der gesamten Schule der Unterricht. Es war undenkbar, die Verteilung bis zur Pause aufzuschieben. Im gleichen Augenblick, in dem die Brötchen ausgegeben wurden, waren sie auch schon verzehrt. Die Lehrer schauten zu. Sie waren ausgehungert wie wir und hätten sicher auch gern ein Brötchen gemocht.

Einige von ihnen nutzten die Brötchenausgabe als Druckmittel, um uns zu disziplinieren, denn nach der monatelangen Pause waren wir nur wieder schwer an den Schulbetrieb zu gewöhnen. Sie wurden angezeigt und gerügt. Das Neue Deutschland, die führende Parteizeitung, veröffentlichte den Befehl der Sowjetischen Militäradministration: „Die Ausgabe der Semmeln darf nicht von dem guten (Belohnung) oder schlechten (Strafe) Verhalten der Schüler abhängig gemacht werden. Sie ist ein Geschenk der Großen Sowjetunion an die deutschen Schulkinder. Die Semmeln dürfen nur vom zuständigen Klassenlehrer ausgegeben werden. Er hat darüber eine Strichliste zu führen, die als Beleg seines Tuns jederzeit eingesehen werden kann. Diebstahl oder anderer Missbrauch wird hart bestraft“.

Knapp waren indes nicht nur Lebensmittel: „Schulbücher waren nicht vorhanden, daher wurde viel diktiert. Die Hefte waren von minderer Qualität. Einem Füllfederhalter hätte das Papier nicht standgehalten, aber es gab ihn ohnehin nicht. Selbst die Klassenarbeiten und Aufsätze wurden mit Bleistift geschrieben. Lange dauerte es, bis wir Disziplin und Freude wiederfanden.“

Wie katastrophal sich der Krieg auf die geistige Entwicklung der Kinder ausgewirkt hatte, zeigen die in der sowjetischen Zone erstmals durchgeführten Abschlussprüfungen in den achten Klassen. „Von 323.446 Schülern erreichten 133.392 das Klassenziel nicht.“