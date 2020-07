Der 46-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. (Symbolbild)

Ein Schwerverletzter bei Unfall im Jonastal

Bei einem Unfall im Jonastal bei Arnstadt wurde am Montag ein Autofahrer schwer verletzt. Wie die Polizei am Dienstag informierte, kam der 46-Jährige am Nachmittag kurz nach dem Abzweig nach Gossel von der Fahrbahn ab und streifte einen Baum.

Das Auto schleuderte zurück auf die Straße und blieb dort auf der Seite liegen. Der 46-Jährige wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.