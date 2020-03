Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein Sportfeld für den Regenbogen

Wenn Stephanie Walther erzählt, sprudeln Ideen nur so aus ihr heraus. Nicht nur sie ist tatkräftig, auch die anderen Eltern des Fördervereins des Kindergartens Regenbogen packen mit an, wenn es darum geht, einen riesigen Traum zu erfüllen: Der Nachwuchs soll auf dem Kindergartengelände ein eigenes Sportfeld bekommen. „Uns geht es um das Wohl unserer Kinder und darum, die engagierte Arbeit der Erzieherinnen und Erzieher zu unterstützen“, betont Stephanie Walther.

Mit Hilfe des Sportfelds wird ein zusätzlicher Freiraum zum Spielen und Toben geschaffen. Ballspiele sind hier möglich, aber auch vieles andere mehr. Knapp 300 Kinder werden von dem Sportfeld profitieren, auch soll es Kooperationen mit Sportvereinen und umliegenden Schulen geben.

Ganz preiswert ist der Spaß nicht. Würde man das Sportfeld bestellen und komplett von Firmen errichten lassen, schlügen rund 60.000 Euro zu Buche. Man kann aber auch billiger bauen – für etwa 45.000 Euro. Und die Kosten mit Eigenleistungen reduzieren. „Vielleicht helfen uns auch Baufirmen, die uns einen Teil der Arbeiten sponsern“, so Walther.

Im Spätherbst wurde der Startschuss für das Projekt gegeben. Und seitdem rührt der Förderverein unermüdlich die Werbetrommel. So wurden beim Advent unterm Turm und beim Arnstrom-Pokal Unmengen an Zimtschnecken verkauft. Beim Bürgerabend erhielt der Förderverein 2500 Euro. Innerhalb von acht Wochen kamen schon 10.000 Euro zusammen.

Seit einigen Tagen nun ist der Förderverein auch auf der Internetseite der Sparkasse Arnstadt-Ilmenau im Rahmen des Wettbewerbs „Herzensprojekte“ vertreten. Auch hier gingen schon Spendengelder ein. „Wir denken, da geht noch was“, sagt Stephanie Walther lachend. Der Förderverein rief eine Stadtwette aus. Mindestens 100 Unterstützer sollen in den nächsten Tagen gefunden werden.

Die Mitglieder sind optimistisch, in den nächsten Monaten ihr Ziel zu erreichen. Zumal jetzt schon klar ist, dass das Sportfeld künftig nicht ungenutzt bleibt. Kita-Chefin macht gerade ihren C-Trainer-Schein. Der ist Voraussetzung dafür, dass der Kindergarten als bewegungsfreundlich zertifiziert werden kann. Auch Sportaktionen gibt es jede Menge. So flitzen die Regenbogenknirpse bei vielen Veranstaltungen, etwa dem City-Lauf, mit. Das soll auch in Zukunft so sein, versichert die Kita-Chefin. Kinder haben einen natürlichen Bewegungsdrang, brauchen aber Anreize, um diesen auszuleben. Genau das wird ihnen im Kindergarten Regenbogen geboten.

Ab dieser Woche spielt der Förderverein auch bei der Radioshow „Johannes und der Morgenhahn“ im Mitteldeutschen Rundfunk mit. Dabei gibt es Geld zu gewinnen – ein weiteres Puzzleteil auf dem Weg zum Spielfeld.

Die Abstimmung läuft noch bis 8. März, 23.59 Uhr.

Projekte, die am aktuellen Voting teilnehmen, sind mit einer Schleife („Teilnehmer Voting“) versehen, die sich im oberen rechten Bereich über dem Bild befindet.

Abstimmen können alle Personen ab 18 Jahren, die sich als „Spender/Nutzer“ auf der Spendenplattform der Sparkasse Arnstadt-Ilmenau registrieren beziehungsweise registriert haben.

Für die Nutzung der Spendenplattform gelten die veröffentlichten Nutzungsbedingungen und Datenschutzhinweise.

Jeder registrierte Nutzer kann pro Projekte nur eine Stimme abgeben.

Die Vergabe der ausgelobten Spenden an die Herzensprojekte erfolgt in Abhängigkeit von der jeweiligen Anzahl der erhaltenen Stimmen.

Bei Stimmengleichheit mehrerer Projekte entscheidet das Los.

Der Link zur Homepage:

https://neu.einfach-gut-machen.de/spk-arnstadt-ilmenau