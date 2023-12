Ein Toter bei Garagenbrand im Ilm-Kreis

Bei einem Brand in einer Garage ist im Ilm-Kreis ein Mensch ums Leben gekommen. Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz.

In Stadtilm ist am Dienstag eine 81-Jähriger bei einem Brand tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer aus bisher ungeklärter Ursache gegen Mittag in einer zu einem Wohnhaus gehörenden Garage im Ellichlebener Weg ausgebrochen.

Polizei und Feuerwehr rückten zum Einsatz aus. Der Brand konnte schnell gelöscht werden, verursachte aber dennoch einen Schaden von schätzungsweise 30.000 Euro.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.