Ein Youtuber kämpft um sein Leben

Ilmenau Im Ilmenauer Kino wird bewegender Film gezeigt

Im Rahmen der Ilmenauer Gebetswoche organisieren Christen aus sechs verschiedenen Kirchen und Freikirchen Ilmenaus am 18. Januar zum ersten Mal einen Filmabend im Ilmenauer Kino Linden-Lichtspiele. Gezeigt wird ab 19.30 Uhr Philipp Mickenbeckers „Real Life“. Der dokumentarisch gestaltete Film zeichnet die bewegende Geschichte des jungen Philipp Mickenbeckers nach. Mit Anfang 20 erkrankt er schwer an Krebs, auf dem Höhepunkt seiner YouTube-Karriere mit den Real Life Guys. Millionen Jugendliche haben diese mitverfolgt. Zunächst rechnet Philipp damit, vollständig geheilt zu werden. Doch Philipp verliert seinen Kampf. Wie er, seine Familie und Freunde mit dem Krebs umgehen und sich dabei den Themen Sterben und Abschiednehmen stellen, geht unter Haut. Statt Werbung und Vorfilm gibt es eine kurze Einführung mit Gebet in den Filmabend. Nach der Filmvorführung ist Zeit, das Erlebte in Ruhe nachwirken zu lassen oder auch ins Gespräch zu kommen. Tickets für fünf Euro gibt es ab sofort unter film@christen-ilmenau.de. An der Abendkasse kosten Tickets 13 Euro pro Person. Der Film läuft seit Herbst deutschlandweit in den Kinos und war im Oktober auch schon in Ilmenau zu sehen.