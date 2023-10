Einblick hinter die Werkskulissen Ilm-Kreis

Ilm-Kreis. Am 18. Oktober öffnen 36 Industrieunternehmen zu „Industrie Intouch“ ihre Türen. Hier geht es zur Anmeldung.

Am 18. Oktober öffnen 36 Industrieunternehmen zu „Industrie Intouch“ ihre Türen. Davon bieten in diesem Jahr 27 Unternehmen eine Azubi-Tour für Schulabgänger und Jugendliche an. Auf diesen gewähren Auszubildende Einblicke in ihren Arbeitsalltag und informieren über Ausbildungs- und Karrierechancen in ihren Betrieben. Anmeldungen erfolgen auf der Website www.industrie-intouch.de. Da die Plätze in den Unternehmen teilweise limitiert sind, empfiehlt sich eine frühzeitige Anmeldung. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Am Veranstaltungstag öffnen sich ab 16 Uhr die Werkhallen. Bei dem Industrieevent der Region erhalten aber auch Studienabgänger, Fachkräfte, Arbeitsuchende, Pendler und allgemein Interessierte Einblicke hinter die Werkskulissen. Mit dabei sind auch die Unternehmen Catl und N3 vom Industriegebiet Erfurter Kreuz. Ausbilder, Personalleiter und die Geschäftsführung sind Ansprechpartner zu Themen rund um Praktika, Ausbildung sowie duales Studium. Wie in den vergangenen Jahren können im besten Fall direkt vor Ort Praktika oder Ausbildungsverträge abgeschlossen werden. Veranstalter ist das Forum Thüringer Wald e.V. mit Unterstützung der Industrie- und Handelskammer Südthüringen.