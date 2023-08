Verborgene Welten erschließen sich den Besuchern bei Kellerführungen am 26. August in Arnstadt.

Einblicke in die Unterwelt der Arnstädter Altstadt

Arnstadt. Verborgene Welten können Interessierte bei Kellerführungen am 26. August in der Arnstädter Altstadt entdecken. Tickets gibt es hier:

Unter den Häusern in Arnstadts Altstadt sind viele Kellerräume erhalten geblieben. Manche sind deutlich älter als die Gebäude, unter denen sie heute verborgen sind. Im vergangenen Jahr hat die Tourist-Information Arnstadt mit ihren Kellerführungen für großes Interesse gesorgt und die Rundgänge durch die Arnstädter Unterwelt waren komplett ausgebucht.

Nun soll es eine Fortsetzung mit neuen Kellerräumen geben. Die nächste Möglichkeit, tief in die Geschichte der Bachstadt Arnstadt einzutauchen, bietet sich Interessierten am kommenden Samstag, 26. August. Treffpunkt ist um 14 und 16 Uhr auf dem Marktplatz. Tickets gibt es in der Tourist-Information, Markt 1, oder online unter: www.bachstadt-arnstadt.de/stadtfuehrungen.