Einbrecher hinterlassen 20.000 Euro Schaden an Vereinsheim im Ilm-Kreis

Ilmenau. Unbekannte haben im Ilm-Kreis hohen Sachschaden verursacht. Sie wollten in ein Vereinsgebäude einbrechen. Nun werden Zeugen gesucht.

Ein oder mehrere Unbekannte haben im Zeitraum von Sonntagabend, 20 Uhr, und Montagmorgen, 9.25 Uhr versucht in ein Vereinsgebäude im Neuhäuser Weg in Ilmenau einzudringen. Laut Polizei misslang es den Einbrechern, gewaltsam mehrere Türen zu öffnen. Außerdem seien mehrere an Fallrohren angebrachte Blitzableiter beschädigt worden.

Der entstandene Schaden durch die erfolglosen Einbruchsversuche werde auf circa 20.000 Euro geschätzt. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer: 0144961/2023) entgegen.

