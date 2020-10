Einbrecher verursachen in Arnstadt rund 10.000 Euro Schaden

Unbekannte haben sich in der Rudislebener Allee in Arnstadt gewaltsam Zutritt zu einem Unternehmensgebäude verschafft. Die Tat ereignete sich zwischen dem 13. Oktober, circa 12 Uhr, und Dienstag, gegen 12.20 Uhr, wie die Polizei am Mittwoch berichtete.

Demnach versuchten die Täter in dem Objekt eine weitere Tür zu öffnen, was jedoch misslang. Darüber hinaus besprühten die Unbekannten die Fassade des Gebäudes mit Farbe, so dass insgesamt ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ilmenau unter Telefon 03677-601124 unter Angabe der Bezugsnummer 0246433/2020 zu melden.