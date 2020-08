Eine Bücherbox für Kirchheim

Kirchheim. Am Dorfplatz gibt es ab sofort neuen Lesestoff in ehemaliger Telefonzelle

In einigen Orten stehen sie schon. Nun gibt es auch in Kirchheim eine zur Bücherbox umfunktionierte ehemalige Telefonzelle. „Die Zelle wurde von Kirchheimer Verein Arranca von der Telekom besorgt und für die Nutzung als Bücherzelle umgebaut“, verrät Ortsteilbürgermeister Hans-Jürgen Langer (FW).

Zwar gab es eine längere Diskussion darüber, ob das Vorhaben genehmigungsfähig ist und wo ein geeigneter Standort für die Bücherbox wäre. Letztlich stand aber fest, dass sie auf dem Dorfplatz aufgestellt werden kann.

Der Verein Arranca schaffte die Box nicht nur an, er wird sie auch künftig betreuen. Im Bild: Lars Mandler. Foto: Hans-Jürgen Langer

„Nach fast einem Jahr Verzögerung hatte der Bauhof der Gemeinde das Fundament für den Standort errichtet“, bilanziert Hans-Jürgen Langer. Er sprach nicht nur den Mitarbeitern des Bauhofs dafür ein Dankeschön aus, sondern auch Lars Mandler vom Verein Arranca, der das Aufstellen der Zelle mit schwerer Technik übernahm.

Hilfreich sei auch gewesen, dass Petra Reinhold immer wieder angemahnt hatte, dass das Projekt endlich umgesetzt wird, so Langer augenzwinkernd. Betreut werden wird die Zelle künftig von den Vereinsmitgliedern. Das Prinzip funktioniert wie an anderen Standorten auch: In der Bücherbox steht eine Grundausstattung an Büchern aller Genre. Wer mag, nimmt sich eines der Bücher mit nach Hause und bringt es, wenn es ausgelesen ist, wieder zurück.

Man kann die Bücher auch behalten, wird im Gegenzug aber gebeten, neuen Lesestoff in die Box zu stellen. Alle Nutzer sollten auf den pfleglichen Umgang mit den Büchern achten. Bereitgestellt wird ein breites Spektrum vom Kinderbuch über Sachbücher bis hin zu Belletristik.