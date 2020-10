Pünktlich am 6. Dezember, zum Nikolaustag, sollten die Kindergartenkinder aus Neuenhof in ihren Tagesstätten-Neubau auf dem alten Schulgelände einziehen. So hieß es von Seiten der Diako Thüringen gGmbH als Träger beim Spatenstich im Februar 2020.

Dann kam Corona, und wie Diako-Geschäftsführer Sven Kost berichtet, begannen damit die Schwierigkeiten. Die Diako ist seit gut drei Jahren Träger der Einrichtung, seit mehreren Jahren lagen die Pläne für einen Neubau vor, doch erst dieses Jahr konnte die Realisierung beginnen. Durch den Corona-Lockdown war der geplante Fertigstellungstermin nicht zu halten, räumt Kost ein. Es sei jedoch durch eine Arbeitsgemeinschaft aus mehreren Baufirmen gelungen, den Bauverzug bei sechs Monaten zu halten, betont der Diako-Chef. Einzugstermin ist jetzt der 26. Mai.

Die Verzögerung zieht noch ein weiteres Problem nach sich. Die Kita befindet sich in den Räumen der einstigen Kaserne, dessen Besitzer Thomas Herrmann aus Eisenach ist. Der Landschaftsarchitekt hat sich nach der Kündigung des Mietverhältnisses durch die Diako zum 31. Dezember 2020 einen Nachmieter gesucht. In die Räume, in denen derzeit zirka 50 Kinder betreut werden, will jetzt das Unternehmen Schwester Bianca Pflegedienst GmbH eine Tagespflege einrichten. Deren Pläne sind weit gediehen. Ab Januar ist Baubeginn, wie Geschäftsführerin Bianca Jentzsch unserer Zeitung berichtet. Das würde bedeuten, Kinder und Erzieher müssen raus, aber wohin?

Diako-Chef Sven Kost betont, man sei mit der Nachmieterin im Gespräch und suche eine Lösung. Die Gespräche seien jedoch noch nicht beendet. Ziel sei es, bis zum endgültigen Umzug in den Räumen zu bleiben, betont Kost. Auch Bianca Jentzsch hat Verständnis für die Situation, verweist aber auf die eigenen Investitionen und den Umstand, dass sie bereits neues Personal eingestellt und Autos bestellt hat. „Wir sind gewillt, dass der Kindergarten drin bleibt“, sagt die Unternehmerin. Aber sie dürfe nicht auf den Kosten sitzenbleiben, so Jentzsch, die müsse die Diako übernehmen.

Thomas Herrmann verweist darauf, dass der Kita-Träger immer wieder Mietverträge mit ihm gekündigt und neu verlängert hat. Er selbst habe im April sogar beim Träger nachgefragt, ob es beim Zeitplan bleibt. „Da hieß es selbstverständlich“, erzählt Herrmann.

Doch erst mit Beginn des Sommers sei plötzlich die Nachfrage der Diako nach einer Verlängerung gekommen, da war der Mietvertrag mit der Nachmieterin in Sack und Tüten. Er sei, erklärt Herrmann, ebenso an einer Lösung interessiert: „Kinder und Rentner dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden.“

Laut Stadtverwaltung ist eine Nutzungsänderung baugenehmigungspflichtig. Im Fall der Kaserne ist der erforderliche Antrag dazu am 4. August gestellt worden. Der Vorgang befinde sich in der Prüfung auf Grundlage des Paragrafen 63 der Thüringer Bauordnung, sagt Stadtsprecherin Janina Walter. Eine brandschutzrechtliche Prüfung sei aber aufgrund unvollständiger Unterlagen noch nicht erfolgt

Häuser aus sibirischer Lärche werden in nur einer Woche montiert

Jüngst feierte man in Neuenhof das Bodenplattenfest für den Neubau. Während die Bodenplatte für die Kita bereits ausgehärtet ist, wurde der Betonboden für den Neubau einer Wohngruppe des Johannes-Falk-Heims erst kürzlich von Bauleuten gegossen. „Es entstehen nach den Flächenrichtlinien 65 Plätze im Kindergarten und 15 Heimplätze“, erklärt Kost. Beide Gebäude in Neuenhof entstehen als sogenannte Vollwärmehäuser in Holzrahmenbauweise aus sibirischer Lärche. „Das Haus wird industriell gefertigt und steht in nur einer Woche“, betont Architekt Alfred Theis. Über den Winter soll der Innenausbau voranschreiten.

Ortsteilbürgermeisterin Gisela Büchner (CDU) hofft auf eine Lösung. Aber: „Rechtzeitiges Reden hätte geholfen, Konflikte zu vermeiden“, ist sie überzeugt.