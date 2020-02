Beim gemeinsamen Tanz der fünf Frauen-Balletts ging es um die Welt – hier ist frau in Indien angekommen.

Eine närrische Reise um die Welt

Wenn Fünf sich „Eins“ sind, dann kommt etwas Gutes dabei heraus. Das zeigen die Närrinnen und Narren rund um die Kreisstadt nun schon seit einem Vierteljahrhundert. Zum 26. Mal trafen sich am Samstag die Narrhalla Arnstadt, der Arnstädter Karneval-Club (AKC), der Haarhäuser Carneval-Verein (HCV), der Ichtershäuser Carneval-Verein (ICV) und der Plaue‘sche Karnevals-Club 1988 (PKC) in der Stadthalle zur gemeinsamen Prunksitzung. Einst hatten fünf Vereinsvorsitzende die Idee, um mit den Einnahmen einen Beitrag zur Finanzierung des Karnevalsumzugs zu leisten. „Der Straßenkarneval liegt uns allen sehr am Herzen“, betonte auch der heutige Narrhalla-Präsident Norbert Fuchs.

Vor allem aber ist die Prunksitzung heute der närrische Höhepunkt im nördlichen Kreisgebiet und braucht sich hinter mancher Fernsehsitzung nicht zu verstecken. Dass honorierte auch das Publikum und kam so zahlreich wie noch nie. Dass alle Vereine, die selbst locker vier Stunden Programme auf die Bühne bringen, hier nur Ausschnitte ihrer jeweiligen Session zeigen konnten, verstand sich von selbst. Die Eröffnung der Prunksitzung in der Stadthalle. Foto: Berit Richter Es gab aber auch eine große Premiere: Mittlerweile ist es schöne Tradition, dass etwas Gemeinsames für die Prunksitzung einstudiert wird. Diesmal waren die Frauenballetts dran. Etwa ein Jahr Vorbereitung hatten die „Sahneschnitten“ (Narrhalla), „Yesterday Girls (HCV), das „Mutti-Vati-Ballett“ (AKC, diesmal ohne Vatis), die „Sunshine Ladys“ (PKC) und die „Klosterfrauen (ICV) in ihren Auftritt gesteckt. 55 Paar Beine wirbelten zur tänzerischen Weltreise über die Stadthallenbühne, von Afrika bis Brasilien. Das Ergebnis machte nicht nur die Trainerinnen und Trainer Stolz, es verlangte auch nach einer Zugabe. Spontan fanden sich auch die Gesangsformationen „Arnschter Böcke“ vom AKC und „Roßbachlerchen“ vom HCV zusammen, um gemeinsam die „supergeile Zeit“ zu besingen. Eine solche hatte das Publikum da schon viereinhalb Stunden lang mit dem randvollen, tollen Programm gehabt, das Programmchefin Ilke Zacher gemeinsam mit den fünf Vereinen wieder zusammengestellt hatte und das alles bot, was zum Karneval gehört: Garde-, Mariechen- und Showtanz, Männerballett, Bütt und Gesang. Männerballett "rumKugeln" Narrhalla. Foto: Berit Richter Los ging es diesmal im wahrsten Sinne des Wortes mit einem Paukenschlag, nämlich mit den Narrhalla-Trommlern. Es folgte ein Höhepunkt auf den nächsten. Der ICV hatte sein Tanzpaar Allegra Rothe/Justin Urban sowie Mariechen Carolin Brand mitgebracht und wie jedes Jahr Bütten-Urgestein Jürgen Lässig, der diesmal als „Fernsehmann“ die „dunkle Röhre“ beklagte. Die „Waldfeen“ vom PKC entfachten mit ihrem Tanz ebenso ein Bühnen-Feuer wie die „Zuckerpuppen“ vom HCV mit ihrem „Military Dance“. Schneewittchen und die sieben Zwerge kamen vom PKC-Männerballett während das Narrhalla-Pendant „rumKugeln“ diesmal zur „Hüttengaudi“ aufrief. Den Bereich Gardetanz deckte die AKC-Prinzengarde ab. Das freute nicht nur das Arnstädter Prinzenpaar. Und bei der Narrhalla Garde lautete das Motto „Menschen, Tiere, Attraktive.“ Da hätte eigentlich auch PKC-Bachelor Maik Kämmerer fündig werden müssen, der sich in seiner Bütt auf die Suche nach einer Gefährtin begab, während Kathrin Poppig (AKC) „So ein Schweinleben“ beklagte. „Ich werde Grundschullehrerin“ stand für Achtklässlerin Pauline Köhler (Narrhalla) selbstbewusst fest. Noch ein Büttennachwuchs. Johannes Güttich, der Papa Holger frisch-frech-frei Paroli bot.