Das Dröhnen eines Kompressors schallt über den Alkerslebener Friedhof. Baugerüste sind um die Nord- und Ostwand der Sankt-Gregorius-Kirche gezogen. Im Auftrag der Bauwerkrestaurierung GmbH werden derzeit die Wände gereinigt und für das Verputzen vorbereitet.

„Wir hoffen, dass uns der Winter keinen Strich durch die Rechnung macht und wir in diesem Jahr noch fertig werden“, sagt Firmenchef Gunter Mohring. Denn zum Verarbeiten des Putzes sind nicht nur deutliche Plus-Grade nötig, die Mauer muss auch trocken sein, sonst wird der Putz fleckig.

„Loslegen wollten wir eigentlich schon im September“, verrät Helmut Schiel, der Vorsitzende des Fördervereins der Kirche. Corona haben aber vieles verkompliziert. „Uns sind auch massiv Einnahmen weggebrochen, die wir für die weiteren Arbeiten benötigen“, führt er vor Augen. So kann aufgrund der derzeit geltenden Regeln das beliebte Weihnachtskonzert mit der Showband des Karnevalvereins HCV aus Hohenebra nicht stattfinden. Auch ein Krippenspiel wird es nicht geben.

Die Mitglieder des Fördervereins haben ihren Optimismus dennoch nicht verloren, zumal die Arbeiten am Gotteshaus in diesem Jahr nicht ganz zum Erliegen kamen. Im Gegenteil: Die Westwand der Kirche wurde vollendet. Sie war in einem schlimmen Zustand, erinnert Gunter Mohring. Ein Teil des Gemäuers neigte sich, musste aufwendig gesichert und gerichtet werden. Dabei kam auch eine Fensternische zum Vorschein, die zuvor verborgen war. Sie wurde freigelegt und ist nun wieder sichtbar.

„Wenn die Wände komplett verputzt sind, haben wir ein großes Stück Weg geschafft“, so Helmut Schiel. Gegründet wurde der Förderverein einst, um die wertvolle Orgel sanieren zu können. Schnell wurde aber ein deutlich größeres Projekt daraus: Die Wände wurden trockengelegt, es wurde eine Entwässerung angebracht, nun wird geputzt. Auch die Außentreppe ist inzwischen wieder in Schuss.

In den nächsten Jahren sind aber noch einige Kraftanstrengungen nötig. So muss dringend die Elektrik erneuert werden. Auch müssen sämtliche Fenster zum Restaurator. „Sie sind in einem schlimmeren Zustand, als man es auf den ersten Blick sieht.“

Bis 2022 soll zudem der Altar in die Kur kommen. Dafür stehen Fördermittel der Kirchenstiftung Kiba bereit.

Dringend nötig ist zudem die Restaurierung der prachtvoll bemalten Tonnengewölbe. Dafür müssen allerdings der Altar und die Orgel staubdicht verpackt werden. „Aber das ist nun mal in Kirchen so“, sagt Gunter Mohring lachend. Restaurierungen seien nicht mit dem Malern eines Wohnzimmers vergleichbar, dass man mal eben aus- und dann wieder einräumt.

Im Verein, der sich seit gut 20 Jahren für St. Gregorius engagiert, werden bereits Pläne für das kommende Jahr geschmiedet. „Wir hoffen, dass wir dann auch wieder Veranstaltungen stattfinden lassen können“, sagt Helmut Schiel. Ihn schmerze es jedes Mal, wenn sein Telefon klingelt und er einen Fan enttäuschen muss, der sich auf das Weihnachtskonzert gefreut hatte. Auch die Musiker hoffen, dass sie bald wieder auftreten dürfen. Auch ein Jubiläum, das in diesem Jahr gewesen wäre, soll nachgefeiert werden: Die Kanzel in der Gregoriuskirche ist stolze 300 Jahre alt.