Eine Plattform für Vereine aus dem Ilm-Kreis

Ilm-Kreis. Schon jetzt bittet das Landratsamt Ilm-Kreis, sich für den Tag der Vereine anzumelden.

„Vereine leisten für die Gesellschaft einen wichtigen Beitrag. Sie bringen Menschen zusammen, helfen, beraten und bereichern“, sagte Landrätin Petra Enders (Linke) und freut sich, wieder zum Tag der Vereine einladen zu können. Am 21. Oktober können sich Vereine des Ilm-Kreises von 14 bis 17 Uhr in der Campus-Sporthalle in Ilmenau präsentieren und einen Einblick in ihre Arbeit geben.

Bereits zum 4. Mal lädt der Ilm-Kreis dazu ein, sich einem breiten Publikum vorzustellen. Teilnehmen kann jeder, angefangen von Tierzuchtvereinen über Kultur- und Traditionsvereine bis hin zu Feuerwehren oder Sportclubs. „Wir setzen auf eine breite Vielfalt“, so Enders und appelliert, den Tag zu nutzen, um auf sich aufmerksam zu machen und mit den Besuchern in Kontakt zu kommen.

Interessenten werden gebeten, sich bis zum 15. September im Landratsamt bei einem der folgenden Ansprechpartner anzumelden: Philipp Hoppe, Planungskoordinator Sozialplanung, Telefon: 03628/ 738607, E-Mail: p.hoppe@ilm-kreis.de; Daniela Mückenheim, Beauftragte für Ausländer und Behinderte Ilm-Kreis, Telefon: 03628/ 738109, E-Mail: d.mueckenheim@ilm-kreis.de; Sibylle Linke, Sport/Ehrenamt, Telefon: 03628/ 738113, E-Mail: s.linke@ilm-kreis.de.