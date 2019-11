Seit 25 Jahren engagiert sich der Verein Städtetourismus in Thüringen für den Kulturtourismus im Freistaat. Das Jubiläum wurde am Mittwoch im Rathaussaal in Arnstadt gebührend gefeiert. Arnstadts Bürgermeister Frank Spilling (parteilos) und Tourismus-Chef Sebastian Keßler waren sich einig: Zweieinhalb Jahrzehnte ziehen 19 Thüringer Städte an einem Strang. Solch eine „Silberhochzeit“ muss gebührend gefeiert werden. Den Festvortrag hielt Bettina Bunge, Geschäftsführerin Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein, und für den Musikalischen Rahmen sorgte das Thüringer Bach-Collegium.