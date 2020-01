Beim Abbruch packten alle mit an. Bis die Singstube für den Männergesangsverein an dieser Stelle eröffnet werden kann, ist aber noch viel zu tun.

Elleben. In Elleben packt der ganze Ort mit an, um Deutschlands ältesten Männerchor ein neues Haus zu bauen.

Eine Singstube für den Männergesangsverein

Im Jahr 1746 wurde der Männergesangsverein in Elleben gegründet. Er ist damit der mutmaßlich älteste in Deutschland, ein gravierter Glaspokal bezeugt das Gründungsjahr. Bis heute jedenfalls ist keine Konkurrenz um diesen Titel aufgetaucht.

Nun soll er in Elleben auch eine eigene Heimstatt bekommen – und zwar in dem Vierseitenhof, in dem auch die Feuerwehr des kleinen Ortes untergebracht ist. Der Abbruch des alten Gebäudes an der Stelle, an der die Singstube gebaut werden soll, ist bereits erfolgt. Hier packten die Sänger, aber auch die Mitglieder der Feuerwehr und viele Einwohner aus dem Ort mit an. „Es ist quasi eine Gemeinschaftsprojekt des ganzen Dorfes“, sagt Bürgermeister Rudolf Neubig (Freie Wähler).

Die neue Singstube wird knapp 100 Quadratmeter groß, außerdem sind dort eine Küche, ein Vorratsraum und natürlich auch moderne sanitäre Einrichtungen geplant. Rund 650.000 Euro kostet das Projekt, die Gemeinde beantragte dafür einen Finanzzuschuss im Rahmen der Städtebauförderung über das Thüringer Landesverwaltungsamt. Der wurde auch bewilligt. Der Fördersatz beträgt rund zwei Drittel der Gesamtkosten.

Der Männergesangsverein hat derzeit rund 28 Mitglieder, 13 von ihnen kommen aus Elleben, der „Rest aus den umliegenden Gemeinden und auch – wie Chorleiter Gernot Philipp, der in Tiefurt wohnt – von etwas weiter weg. Sie proben derzeit noch in der inzwischen geschlossenen Gaststätte „Zum einkehrenden Apostel“ für ihre bis zu zehn Auftritte im Jahr.

Laut Neubig soll alles bis Ende diesen Jahres fertig werden. Vereinschef Thomas Opel bezeichnet das als ambitioniert, würde sich aber natürlich freuen, wenn das klappt. „Für uns ist es ganz toll, dass der Bürgermeister sich so ambitioniert hinter dieses Projekt geklemmt hat und nach wie vor klemmt“, sagt er. Ab März soll Baubeginn sein. Die Ausschreibungen für Rohbau, Putz-, Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten werden vorbereitet – die für Heizung und Elektro sind schon raus.. Die Vergabe soll noch Ende Februar erfolgen.

Im nächsten Jahr steht dann das 275. Jubiläum des Männergesangsvereins an, und das soll dann schon in der Singstube ganz groß gefeiert werden. Bis dahin ist aber noch viel zu tun.