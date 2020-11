Einer der ältesten Bäume Stadtilms ist nicht mehr zu retten

Gefällt werden sollte bereits im Sommer die stattliche Kastanie nahe des Bärsaals in Stadtilm. Dicke Äste drohten abzubrechen, der Baum war unrettbar krank. Beenden konnte die Fachfirma ihr Werk damals allerdings nicht: Die Baumpfleger fanden Wildbienen, die unter Naturschutz stehen. In Absprache mit der zuständigen Behörde wurde der Baum so weit gestutzt, dass keine Gefahr mehr von ihm ausging. Die eigentliche Fällung sollte später erfolgen, wenn die Bienen die Höhle im Baum verlassen haben. Nun war es so weit: Sven Krüger, Ronny Jung und Mathias Baumbach vom Bauhof sägten den Stamm um. An derselben Stelle soll es zeitnah eine Ersatzpflanzung geben.