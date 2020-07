Einigkeit bei Ratssitzung in Großbreitenbach

Die Stadtratssitzung der Landgemeinde Großbreitenbach wurde unter Corona- Bedingungen mit Abstandswahrung am Dienstagabend im Gemeindezentrum Neustadt abgehalten.

Mit 22 anwesenden Stadträten war der Stadtrat beschlussfähig. Die 17 abzuarbeitenden Tagesordnungspunkte enthielten ein Dutzend Beschlüsse, die, bis auf eine Stimmenthaltung beim Beschluss „Betriebskostenzuschuss und Elternbeiträge an das Bildungswerk Großbreitenbach für das Haushaltsjahr 2020“, einstimmig gefasst wurden.

Aufgrund der Corona-Krise war der Satzungsbeschluss zur zweiten Änderung des B-Plan Gewerbegebiet Großbreitenbach mit Datum 24. März ausgesetzt worden. Dennoch habe die davon betroffene Firma „Wiegand Glas“ mit ihren inzwischen gelaufenen Bauvorhaben am Ortsausgang im Gewerbegebiet rechtskonform gehandelt, erklärte die Vertreterin des Planungsbüros Walter, Christine Walter, den Stadträten. Die Satzungsänderung sei im Grunde nicht mehr als eine notwendige Formalie, um die bereits geschaffenen Baurealitäten mit der Gesetzlichkeit in Übereinstimmung zu bringen. Ohne Nachfragen wurde dem Satzungsbeschluss zugestimmt.

Bei der Auftragsvergabe für den Umbau der Bushaltestelle an der Kaufhalle im Ortsteil Neustadt lösten die von drei Firmen eingegangenen Kostenvoranschläge wegen erheblicher Unterschiede in den Angeboten Verwunderung aus. Der günstigste Anbieter, Tiefbau Friedel GmbH aus Herschdorf (97 000 Euro), bekam den Zuschlag gegenüber dem teuersten Bieter (276 000 Euro). Der Haltestellenumbau wird zu 90 Prozent gefördert. Noch in diesem Jahr erfolgt die Neugestaltung der Haltestelle nach DIN-Norm.

Die Beschlüsse über die Bildung von Haushaltsresten, Änderungen der Geschäftsordnung der LG Stadt Großbreitenbach und die Änderungssatzung zum Schutz des Baumbestandes der LG Stadt Großbreitenbach hatten formalen Charakter und wurden „durchgewinkt.“

Veränderungen im Stellenplan der Landgemeinde erläuterte Bürgermeister Peter Grimm (SPD). Seine Grundaussage zu internen Personalveränderungen im Bauamt und in der Kämmerei, allesamt durch das Ausscheiden von Mitarbeitern begründet, und einer notwendigen Personalaufstockung im Bauhof, war: „Es entstehen der Landgemeinde keine Personalmehrkosten.“

Zu Veränderungen der Arbeits- und Handlungsweisen und zur Einsatzoptimierung von Personal und Arbeitsmitteln wurde erstmals vom Bauhofleiter Tilo Zimmermann und der Verwaltung der Vorschlag einer Bauhofsatzung erarbeitet. Außer einer kritischen Meinungsäußerung von Stadtrat Holger Hornschuh (Herschdorf) traf der Satzungsvorschlag auf Zustimmung. Als belehrend empfundene, wenngleich gut gemeinte Hinweise Hornschuhs, wie eine Satzung geschrieben wird und inhaltlich strukturiert sein sollte, wie auch seine Forderung, dass der Bauhofleiter durch vorbildhafte Mitarbeit im Team ab 7 bis 16 Uhr zur Erhöhung der Effektivität der Arbeit beitragen kann, wären aufgrund der nachfolgenden Reaktion von Bauhofleiter Zimmermann, entbehrlich gewesen.

Das Gleiche traf auf die Frage zu, was denn der „Stadtbrandinspektor als Bauhofangestellter“ leiste? Bürgermeister Grimm bezog zu dessen „Arbeitsaufgaben für die Wehren der Landgemeinde mit einhergehender Arbeitsüberlastung“ Stellung und stellte eine dringend notwendige Neuordnung in diesem städtischen Verwaltungsbereich in Aussicht.