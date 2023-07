Einkaufsberatung am Ilmenauer Apothekenbrunnen

Ilmenau. Das erwartet Sie in den nächsten Tagen im Ilm-Kreis:

Seit Monaten steigen die Preise für Lebensmittel. Wie man dennoch beim Einkauf sparen kann, zeigt die Verbraucherzentrale am Donnerstag, 13. Juli, in Ilmenau. Das Infomobil der Verbraucherzentrale steht von 10 bis 17 Uhr am Apothekerbrunnen. Dort erklären Expertinnen, was zum preiswerten Einkaufen gehört, wie man im Laden das günstigere Angebot erkennt und wie Verbraucher versteckte Preiserhöhungen erkennen.

Kommunalpolitischer Stammtisch

Am Dienstag, 11. Juli, finden in Ilmenau gleich zwei kommunalpolitische Veranstaltungen statt: Ab 17.45 Uhr trifft sich zunächst die Stadtratsfraktion Pro Bockwurst - SPD - Ilmenau Direkt (PSI) im Sitzungsraum Obertorstraße, um die Stadtratssitzung am Donnerstag vorzubereiten. Ab 19 Uhr beginnt dann im Aqui am Markt der Stammtisch von Pro Bockwurst zu Fragen der Verkehrsraumplanung.

Kino im Ilmenauer Kleinod

Im Kleinod in der Karl-Zink-Straße 6 in Ilmenau gibt es am Donnerstag, 20. Juli, wieder eine Kinoveranstaltung. Gezeigt wird ab 19.30 Uhr der Film „Vom Lokomotivführer, der die Liebe suchte“. Kartenreservierungen sind möglich unter https://tickets.kleinod-ilmenau.de/kleinod/kikjul23/.

50 Jahre Pferdesport in Oberpörlitz

Seit 50 Jahren gibt es in Oberpörlitz Pferdesport – Grund genug für den Pferdesportverein, am Samstag, 15. Juli, auf dem Reiterhof das Fohlenchampionat für den Zuchtbereich Thüringen auszurichten. Erwartet werden rund 160 Fohlen verschiedener Pferderassen. Beginn ist um 9 Uhr.

Sitzung des Ilmenauer Stadtrats

Der Ilmenauer Stadtrat tagt am Donnerstag, 13. Juli, ab 16 Uhr im Parkcafé. Unter anderem geht es um die Sicherstellung von Traditionsveranstaltungen.

Wanderung im Unteren Schwarzatal

Der Wander- und Freizeitverein wandert am 16. Juli durchs Untere Schwarzatal. Treffpunkt ist um 9 Uhr der Parkplatz am Chrysopras-Wehr in der Schwarzburger Straße in Bad Blankenburg. Die Wanderstrecke ist 14 Kilometer lang, es erfolgt eine Rucksackverpflegung. Anmeldung bitte bis Donnerstag an wander-wolfgang@online.de.