Einladung für Bedürftige zu Mittagessen und Kaffee

In den letzten drei Jahren wurden an die Bedürftigen Weihnachtsbeutel ausgegeben.

Arnstadt. In Arnstadt beginnt am 14. November die „Aktion Gastfreundschaft“ im Pfarrhof.

Die ökumenische „Aktion Gastfreundschaft“ öffnet ab Dienstag, dem 14. November, ihre Türen. Bedürftige Menschen sind in den Großen Saal des Gemeindehauses der Evangelischen Kirchengemeinde Arnstadt (Pfarrhof 4) zu einem warmen Mittagessen und Kaffee eingeladen. Superintendentin Elke Rosenthal erinnerte daran, dass drei Jahre die Gäste mit Geschenkbeuteln vorliebnehmen mussten. Jetzt sei wieder Zeit für Begegnungen, für Andacht und Gesang, das Miteinander im warmen Saal, fürs Erzählen und Genießen. Die Aktion findet immer dienstags um 11.30 Uhr statt und endet am 13. Februar 2024. Am 26. Dezember findet keine Essensausgabe statt. Es ist eine gemeinschaftliche Aktion von katholischer und evangelischer Kirchengemeinde in Arnstadt, getragen von ehrenamtlich Engagierten und finanziert durch Spenden.