Einladung ins Knöpfer-Museum Holzhausen

Holzhausen. Der Otto Knöpfer Freundeskreis beendet eine Ausstellung und die Saison in gemütlicher Runde.

Eine gut besuchte Ausstellung mit herausragenden Bildern von Otto Knöpfer findet ihr Ende mit einer Finissage. Der Dank des Vorstandes des Otto Knöpfer Freundeskreises geht an Rüdiger Helmboldt und Eva-Maria Römer für die Organisation der Ausstellung. Für den Verein, seine Arbeit und die Mitglieder gab es in den letzten Monaten viel Lob und Anerkennung.

Das sei Freude und Ehre zugleich, sagte Vorstand Carola Busse. Zum Saisonende werden Mitglieder und Freunde in gemütlicher Runde am Sonntag, dem 12. November, von 13 bis 18 Uhr ins Knöpfer-Museum eingeladen. Entgegen der Planungen wird es in diesem Jahr kein Weihnachtsmarkt-Geschehen geben. In den letzten Monaten wurden viele Aktionen vom Vorstand und den Mitgliedern inszeniert und organisiert.