Fünfmal Thüringer Tapas aus Arnstadt

Ihr erstes Buch präsentierte die gebürtige Kanadierin Tanya Harding am Donnerstag kurz nach 9 Uhr in ihrem Restaurant in Arnstadt. „Thüringer Tapas“ so lautet der Titel des 92-seitigen, im Westentaschenformat erschienenen Buches. Darin gibt es tolle Rezepte zum Nachkochen wie den Erfurter Puffbohnen-Aufstrich, einen Forellen-Kichererbsen-Dip oder auch das Arnstädter Albóndigas (Fleischklößchen). Erhältlich ist das Buch für 5,95 Euro in der Arnstädter Buchhandlung, in Tanyas Restaurant oder auch im Netz.