Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einsatzzahlen der Ichtershäuser Feuerwehr steigen

Abrupt endet am Freitagabend der gemütliche Teil der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Ichtershausen. Kurz nach 22 Uhr gehen die Melder. Nahe Eischleben wird Hilfe gebraucht. Bei einem Verkehrsunfall landeten zwei Autos im Graben, die Straße muss gesperrt werden.

Es ist Einsatz Nummer 82 im Jahr 2019. „Wir hatten reichlich zu tun“, bilanzierte Wehrführer Kevin Schorr wenige Stunden zuvor im offiziellen Teil der Hauptversammlung. Die Wehr ist nicht nur für die Brandsicherheit im Ort zuständig. Auch zu Unfällen wird sie oft gerufen und ins Industriegebiet. Dort entstehen derzeit etliche neue Firmen. Die Zahl der Einsätze dürfte also perspektivisch noch steigen.

8019 freiwillig geleistete Stunden

Die Anforderungen zu wuppen, ist nicht leicht, gibt Kevin Schorr zu. Die Einsatzabteilung hat 34 Mitglieder, zusätzliche Aktive zu gewinnen ist eine stete Aufgabe. Die Wehr ist mit Betrieben im Industriegebiet im Gespräch. Ausgebildete Feuerwehrleute, die dort arbeiten, könnten Mitglieder in Ichtershausens Wehr werden und helfen, die Tagbereitschaft mit abzusichern.

Ausrücken können die Ichtershäuser unter guten Rahmenbedingungen: Es gibt 18 Atemschutzgeräteträger und je 15 Maschinisten für die Löschfahrzeuge und die Drehleiter. Auch der Ausbildungsstand ist gut. Allerdings werden mehr Führungskräfte benötigt. Freiwillige hierfür gibt es, die Wartezeiten für die Kurse sind aber zu lang, so die Kritik der Wehrführung.

Großbrände waren besondere Herausforderung

Die Statistik, die Kevin Schorr vorstellt, ist beeindruckend: Die 81 Einsätze, die zu Beginn der Sitzung noch zu Buche stehen, umfassten insgesamt 1377 Einsatzstunden. In 35 Fällen ging nach einem Brand der Melder. Die Ichtershäuser halfen unter anderem, als die Reinsberge in Flammen standen, waren aber auch beim großen Feldbrand vor der eigenen Haustür vor Ort. Eher unfreiwillig mussten sie das eigene Osterfeuer löschen. Der Haufen war angesteckt worden, noch ehe die Party stattfand.

In 46 Fällen wurden die Einsatzkräfte zu Hilfeleistungen gerufen. Erneut war dabei Plaue das Ziel. Hier gab es kurz nach dem Waldbrand eine heftige Überschwemmung. Ungewöhnlich war der Einsatz im Kindergarten. Dort hatte sich ein Steppke in einem Geländer verkeilt, konnte aber behutsam befreit werden.

Ungewöhnlicher Einsatz im Kindergarten

Insgesamt summierten sich bei Ichtershausens Feuerwehr 8019 freiwillig geleistete Stunden. Neben den Einsätzen kamen die bei Diensten, Ausbildungen und Veranstaltungen zusammen.

Groß war die Freude, als vor wenigen Tagen der neue Einsatzleitwagen und der neue Abrollbehälter Logistik geliefert wurden. Auf ihnen laufen derzeit die Ausbildungen, so dass sie Anfang 2020 in Dienst gestellt werden können. Im Herbst bekommt auch Arnstadts Feuerwehr einen identischen Einsatzleitwagen. Er kann sofort benutzt werden, denn die Ichtershäuser bilden die Arnstädter auf ihrem Fahrzeug gleich mit aus. Dafür gab es ein dickes Lob von Arnstadts Stadtbrandmeister Jörg Dimitrovici. Er wiederum hatte die Ichtershäuser bei der Beschaffung ihrer neuen Technik unterstützt, denn die Ausschreibung ist eine Wissenschaft für sich und für Ehrenamtler kaum zu stemmen.

Fester Ansprechpartner gefordert

Knackpunkt in Ichtershausen: Derzeit fehlt im Rathaus ein fester Ansprechpartner für die Wehren. Der muss dringend her, forderte auch Matthias Kittel (Bürger Aktiv), der Beigeordnete des Bürgermeisters. Unter anderem müsste ein Konzept erarbeitet werden, wann in welcher Wehr welche Ersatzbeschaffungen notwendig werden. Mit einem solchen Papier könnten Verwaltung und Gemeinderat gleichermaßen strukturiert arbeiten. Neu ist die Forderung nach einem festen Ansprechpartner übrigens nicht – doch da die bisherigen Sachbearbeiter nun in Rente gehen, ist die Nachbesetzung der Stellen akut.

29 Kinder in Nachwuchsabteilung

Positiv fiel die Bilanz der Jugendwehr aus. Katja Felkl berichtete über die Ausbildung der 29 Kinder und Jugendlichen und deren Teilnahme an verschiedenen Veranstaltungen. Auch 2020 hat sich die Nachwuchsabteilung wieder viel vorgenommen.

Kevin Schorr wiedergewählt

Mit persönlichen Worten leitete Kevin Schorr zur Wahl der Wehrführung über. Seit zehn Jahren steht er bereits an der Spitze. Leicht war dies nicht immer, mitunter war er auch von Zweifeln geplagt, ob er der Richtige für den Posten sei. Was ihn letztlich überzeugte: die Kameradschaft untereinander. Kevin Schorr trat daher erneut als Wehrführer an und wurde einstimmig wiedergewählt. Sein Stellvertreter bleibt Dirk Reise, Katja Felkl wurde als Jugendwart bestätigt. Ihre Stellvertreter sind Alexander Loeck und Fabien Hänning. In den Feuerwehrausschuss wurden Johannes Felkl und Sebastian Gase entsendet.