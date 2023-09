Einschränkung der Ilmenauer Trinkwasserversorgung

Ilmenau. Der Wasser- und Abwasser-Verband Ilmenau weist auf kurzfristige Probleme bei der Wasserversorgung hin. Welche Gebiete betroffen sind

Der Wasser- und Abwasser-Verband Ilmenau teilt mit, dass am Donnerstag, 21. September, von 7 bis 22 Uhr größere Umbaumaßnahmen am Trinkwasserversorgungsnetz Ilmenau durchgeführt werden. In dieser Zeit ist in den Ortsteilen Oberpörlitz und Roda die Wasserversorgung für mehrere Stunden unterbrochen. Zudem ist in den folgenden Straßen im Ortsteil Unterpörlitz mit niedrigerem Versorgungsdruck zu rechnen: Bergstraße, Wiesenstraße, Mittelstraße, Hohe Straße, Auf der Burg, Am Birkenbrunnen, Ahornallee, Schlüfter, Stadtweg, Oberpörlitzer Landstraße, An der Oberpörlitzer Straße und Siedlung. Einschränkungen gibt es ebenfalls in den oberen Blöcken der Heinrich-Hertz-Straße und der Humboldstraße im Wohngebiet Auf der Pörlitzer Höhe.