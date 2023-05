Einstieg in die Pflegebranche

Ilm-Kreis. Zum Tag der Arbeit brät die Agentur für Arbeit zum beruflichen Einstieg im Ilm-Kreis

Die Agentur für Arbeit Thüringen Mitte – zu der auch der Ilm-Kreis gehört – bietet ein umfassendes Informationsprogramm für einen Einstieg in die Pflege- und Gesundheitskarriere zum Tag der Pflege am 12. Mai an. Interessierte sind eingeladen, sich für Vorträge zu dem Einstieg zwischen 10 und 12 Uhr und Karrierewegen um 12 bis 15 Uhr anzumelden. Ein weiteres Angebot steht mit individuellen Gesprächen über die Hotline 0361 302 2222 zur Verfügung. Es sei das Ziel, den Menschen auf diese Art einen Einstieg in die Branche zu erleichtern, meint Irena Michel. Sie verweist darauf, dass Arbeitssuchende hier einen krisen- und zukunftssicheren Beruf finden könnten.