Eischleben: Neues Löschfahrzeug für Feuerwehr

Offiziell in Dienst gestellt wurde am Montagabend das neue Löschfahrzeug 10 der Freiwilligen Feuerwehr Eischleben. Im Gerätehaus steht das Fahrzeug, das nicht nur einen 2000-Liter-Tank hat, sondern auch mit Utensilien etwa für Hochwassereinsätze ausgestattet ist, bereits seit Mai. Aufgrund der Pandemie gestaltete sich allerdings die notwendige Schulung aller Kameraden im Umgang mit der neuen Technik schwierig. Am Montag war es dann so weit: Alle noch fehlenden Armaturen und Geräte, die sich bislang auf dem Kleinlöschfahrzeug der Wehr befanden, wurden im neuen Löschfahrzeug verbaut. Anschließend stellte die Wehr das alte Fahrzeug außer Dienst und meldete das neue Fahrzeug bei der Leitstelle an.