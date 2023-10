Eischleben wärmt sich am Einheitsfeuer

Eischleben. Schon am Sonntag wird auf dem Sportplatz erneut gefeiert.

Meterhoch loderten am Montagabend die Flammen auf Eischlebens Sportplatz. Der Feuerwehrverein hatten zum traditionellen Einheitsfeuer bei Bier, Gebratenem und Soljanka aus der Gulaschkanone eingeladen. Bis in die Nacht hinein feierten die Gäste miteinander. Am Sonntag, dem 8. Oktober, gibt es in Eischleben die nächste Gelegenheit zum Anstoßen und zu angeregten Gesprächen bei guter Musik: Ab 10 Uhr richtet die Kirmesgesellschaft ebenso auf dem Sportplatz ein zünftiges Oktoberfest aus.