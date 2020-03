Elf bestätigte Corona-Fälle im Ilm-Kreis

Im Ilm-Kreis gibt es mit Stand vom Sonntagabend elf bestätigte Fälle einer Coronavirus-Infektion. Das sind fünf Fälle mehr als noch am Freitagabend. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Vier der nun neu hinzugekommenen Fälle befinden sich nach Angaben aus dem Landratsamt derzeit in häuslicher Quarantäne. Das Gesundheitsamt steht mit ihnen und mit den Kontaktpersonen in ständigem Austausch.

Da sie alle älter als 65 Jahre sind, sind sie besonders überwachungsbedürftig, heißt es. Der fünfte neu Erkrankte ist ein 58-Jähriger mit „schweren Symptomen“, hieß es am Sonntagabend aus dem Landratsamt. Der Patient wurde „beatmungspflichtig“ in eine Klinik gebracht. Am späten Abend tagte noch der Krisenstab.