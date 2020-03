Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ellebener Wehr ist gut aufgestellt

Das Hin und her um die Regierungsbildung in Erfurt hat auch Auswirkungen auf die Feuerwehren im Ilm-Kreis. Ehrenurkunden für langjährige und verdienstvolle Feuerwehrleute konnten am Samstag bei der Jahreshauptversammlung der Ellebener Feuerwehr nur ohne Unterschrift des Ministers überreicht werden, da es ja an Ministern mangelt. Trotzdem: Als Albrecht Hartung, Dietmar Schellhorn und Gerd Wagner – zusammen immerhin 150 Jahre Feuerwehrerfahrung – geehrt wurden, war das eigentlich egal – im Saal des Gasthauses „Zum einkehrenden Apostel“ in Elleben gab es stehenden Applaus. Den bekam übrigens auch Bürgermeister Rudolf Neubig bei seinem letzten offiziellen Auftritt, er übergab jetzt als neuer VG-Chef die Amtsgeschäfte des Bürgermeisters bis zur Neuwahl am 10. Mai an Corinne Krah (beide freie Wähler).

Die drei Wehren aus Elleben, Gügleben und Riechheim sind gut aufgestellt, das trifft übrigens auch auf die Jugendwehren in Riechheim und Gügleben zu, in Elleben soll eine solche wieder aufgebaut werden. Das zeigte sich auch bei dem Brand Ende Januar in Riechheim, bei dem es leider ein Todesopfer zu beklagen gab und bei dem über 100 Feuerwehrleute im Einsatz waren (wir berichteten). 53 Feuerwehrfrauen und -männer sind in der Feuerwehr Elleben aktiv. Für sie wünscht sich Ortsbrandmeister Stefan Hartung vor allem ein Ersatzfahrzeug für die Wehr in Gügleben und die Planung für ein solches für die Riechheimer Wehr. Stolz ist man auf das neue kleine Gerätehaus in Gügleben, da stecken hunderte Stunden Eigenleistungen drin. Kreisbrandinspektor Sebastian Arnold lobte die Ellebener Wehr: Feuerwehren würden sich nicht über die Zahl ihrer Einsätze definieren, sondern durch ihr Engagement – und das sei hier beispielhaft, sagte er. Wiedergewählt wurde auch die Wehrleitung: Ortsbrandmeister war und ist Stefan Hartung, Kai Froß ist in Riechheim Wehrleiter, Maik Lucha in Gügleben und Kevin Schulze in Elleben. Nach dem offiziellen Teil wurde dann noch lange gemeinsam gefeiert.