So wie Arvid Knabe aus Sülzhayn im Landkreis Nordhausen geht es vielen Kindern. Statt in der Schule lernen sie zu Hause. Nun gibt es eine Befragung vom Ministerium dazu.

Eltern und Schüler sind gefragt

Um die Erfahrungen aus der Zeit der Schulschließungen besser bewerten und für die Zukunft nutzbar machen zu können, befragen das Bildungsministerium und das Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (Thillm) Familien und rufen zum Mitmachen auf. Noch bis 24. Juni sind Eltern sowie Schüler eingeladen, ihre Erfahrungen mit dem häuslichen Lernen in den vergangenen Wochen bei der Befragung einzubringen. Die Befragung wurde in Kooperation mit der Landeselternvertretung erarbeitet und bezieht auch die Forderung ein, Schüler genau wie Eltern in die weitere Ausgestaltung häuslichen Lernens unter den Bedingungen der Digitalität einzubinden. Mithilfe der Befragung soll ein erster Ist-Stand und ein Rückblick auf das häusliche Lernen erhoben werden.

Link zur Befragung: https://befragung.schulportal-thueringen.de/haeuslicheslernen2020