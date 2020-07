Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Elxleben: Alles steht und fällt mit den Fördermitteln

Bedingt durch Corona musste der Förderverein „St. Peter und Paul“, der sich um die Sanierung der gleichnamigen Elxlebener Kirche kümmert, in diesem Jahr alle Veranstaltungen absagen. Das war nicht nur in finanzieller Hinsicht ein Schlag ins Kontor. Zum Oster- und zum großen Trödelmarkt im Park oder zum Kino in der Pfarrscheune kamen in den letzten Jahren immer Hunderte Besucher aus der gesamten Region, es waren kulturelle Höhepunkte im Dorfleben.

Auch an der Kirche wurde dieses Jahr nicht weiter gebaut. Beantragte Fördermittel, auf die man dabei dringend angewiesen ist, wurden nicht bewilligt. Die hat man nun für nächstes Jahr natürlich wieder beantragt. Der Linke-Landtagsabgeordnete Christian Schaft machte am Freitag während seiner Sommer-Radtour durch den Ilm-Kreis Station in Elxleben halt und sagte: „Wir sind natürlich bestrebt, dass solche Fördertöpfe wie Städtebauförderung oder Dorferneuerung nicht gekürzt werden, auch wenn von der Europäischen Union weniger Geld kommt und das Land durch die Corona-Krise erhebliche Mehrausgaben hat.“ Denn ehrenamtliche Arbeit und die solcher Vereine seien gerade im ländlichen Raum enorm wichtig und müssten auch weiterhin gefördert und unterstützt werden. Wie die Fördertöpfe konkret finanziell ausgestattet werden, müsse nun in der Diskussion über den Nachtragshaushalt geklärt werden. Ob davon dann auch die Elxlebener Kirche profitiert und ob dort dann weiter gebaut werden kann steht noch nicht fest.

Im August gibt es in Elxleben wieder drei kleinere Trödel- und Büchermärkte des Fördervereins im Pfarrhof. Da dort derzeit aber Sanierungsarbeiten laufen und die Pfarrscheune nicht zur Verfügung steht, übernimmt die gastronomische Versorgung das Gasthaus „Zum Schwarzen Hahn“—dort gibt es Kaffee und Kuchen und Leckeres vom Grill.

Die Termine der Trödelmärkte: jeweils samstags am 1., 8. Und 15. August immer von 11 bis 16 Uhr