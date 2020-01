Elxleben: Tolles Erlebnis für Fahrer und Fans

Rein sportlich gesehen hat sich der Ausflug des Teams „Kadelack Gas Gas“ aus Elxleben zum Grand-Prix der Indoor-Enduro-Weltmeisterschaft (Super Enduro) nach Riesa gelohnt. Per Svensrud schaffte dort die erste Qualifikation für die Hauptrunde seiner noch jungen Karriere bei den Junioren, der 18-Jährige belegte in der Weltmeisterschaftswertung einen beachtlichen 13. Platz. Und Mirko Fabera aus Ichtershausen, der in den Rennen für die Wertung zur Europameisterschaft startete, kam auf den 6. Platz – und das trotz seiner Verwicklung in einen Crash im zweiten Rennen, was seiner Platzierung eigentlich noch wertvoller macht. Nur Ib Andersen – wie Svensrud aus Norwegen – verpasste bei den Profis in der WM-Wertung die Hauptrennen. Und wenn man bedenkt, dass zwei der drei Fahrer gleich mehrere Wochen lang krank waren und deshalb nicht trainieren durften und konnten, dann ist das Abschneiden in Riesa eigentlich noch höher zu bewerten. „Ich bin sehr zufrieden mit dem Abschneiden“, so Teamchef Robin Graube am Montag gegenüber unserer Zeitung.

Mirko Fabera (Nummer 3, 2. von rechts) bei der Enduro-WM in Riesa. Foto: Denis Günther

Erstmals waren die Elxlebener Enduro-Sportler nicht alleine in der Sachsen-Arena in Riesa. Am Samstagmorgen – dem Wettkampftag – machte sich auch ein Bus mit 50 Fans aus dem gesamten Ilm-Kreis auf den gut dreistündigen Weg dorthin, um sie in der Halle zu unterstützen. Mit dabei war auch Dirk Künast, der sich darauf freute, eine solche Weltmeisterschaft einmal live zu erleben, „das ist mal etwas anderes als der Fußball auf dem heimischen Sportplatz, eine WM ist eben doch etwas besonders, vor allem, wenn ein Team aus unserem Ort dort mitfährt.“ Heiko Rank aus Eischleben lobte die perfekte Organisation der Fanreise. Er fährt auch Enduro, Motorsport ist seine Leidenschaft, „da war doch klar, dass ich da mitfahre und es hat sich wirklich gelohnt.“ Auch Robin Kurth aus Elxleben ist mit seinem Vater früher oft Cross gefahren. „Es war schon toll mitzuerleben, welche Fortschritte das Kadelack-Team in den letzten Jahren gemacht hat, der Ausflug nach Riesa hat sich für alle gelohnt.“ Gegen 1.30 Uhr am Sonntag waren die Fans dann wohlbehalten und durch die Bank weg begeistert wieder zu Hause.

Bei den Rennen mussten die Fahrer viele Hindernisse überwinden. Foto: Swen Glietsch

„Es war auch für uns als Team ein tolles Erlebnis, in der Halle quasi einen eigenen Fanblock zu haben, den man sehr wohl wahrgenommen hat, weil die uns auch lautstark anfeuerten“, freute sich Teamchef Robin „Keule“ Graube über die Unterstützung aus der Heimat. Leider hatte er nicht ganz so viel Zeit für die Fans, wie er sie eigentlich gehabt haben wollte, das ging aufgrund der Hektik rund um die Rennen seiner Fahrer nicht. Trotzdem: „Es war für uns einfach riesig zu wissen, dass sie in der Halle sind.“

In gut 14 Tagen folgt schon der nächste Gran-Prix in Spanien, auch da macht sich das kleine Elxlebener Team auf die dann gut 20 stündige Reise nach A Coruna im Nordwesten Spaniens. Diesmal allerdings ohne Fanunterstützung. „Wir werden aber nächstes Jahr in Riesa wieder mit dabei sein, blickt Swen Glietsch voraus. Glietsch ist Chef der Sportfreunde Elxleben und hatte die Fanreise organisiert. „Es war für uns ein toller Tag und ein tolles Erlebnis, nicht zuletzt auch deshalb, weil ja bislang kaum bekannt war, dass wir hier in Elxleben und in der REgion so ein gutes kleines Enduro--Indoor-Team haben, das bei Europa- und Weltmeisterschaften am Start ist“, sagte er.