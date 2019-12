Elxlebener Team fährt zur Indoor-Enduro-Weltmeisterschaft

Robin Graube, in Elxleben besser bekannt unter seinem Spitznamen „Keule“, hat über den Jahreswechsel viel Stress. Sein Team – es heißt „Kadelack Gas Gas“ – nimmt am Grand-Prix zur Indoor-Enduro-Weltmeisterschaft (Super Enduro) am 4. Januar in Riesa teil. Und kaum jemand außer den eingefleischten Endurosportfans weiß davon, obwohl das Team schon zum zweiten Mal mit dabei ist.

Enduro hat 100-jährige Tradition

Enduro ist die Urform des Motorradsports abseits der Straße und blickt zurück auf eine über 100-jährige Tradition. Es gilt dabei natürliche Hindernisse und Gegebenheiten zu bewältigen und dabei die Kombination aus Mensch und Maschine sicher ans Ziel zu bringen. „Superenduro – also dass was wir fahren – wird auf eine spektakuläre Art und Weise quasi zu den Zuschauern gebracht und in Hallen gefahren“, so Robin Graube. Natürliche Hindernisse werden in der Halle nachgebaut und künstlich geschaffen. So geht es beispielsweise über Baumstämme, Reifen und Steinfelder. Der Grand-Prix zur Weltmeisterschaft in Riesa ist dabei einer von insgesamt fünf Rennen, zwei davon finden in Polen und jeweils eines in Deutschland, Spanien und Ungarn statt.

Spanische Maschinen

Eine gute Enduromaschine kostet so um die 9000 Euro, nicht gerechnet die Stunden und zusätzlichen Teile, die man dann noch verbaut, um sie in einem vor allem technisch einwandfreien Zustand zu bringen. Es ist also kein ganz billiges Hobby. Normale Enduromaschinen können übrigens auch auf der Straße gefahren werden – sie haben Kennzeichen und alles, was der TÜV verlangt. Die Elxlebener fahren solche mit 250 bis 300 Kubikzentimeter Hubraum und mit bis zu 45 Pferdestärken der spanischen Marke „Gas Gas“ – daher auch der Teamname. Und natürlich müssen die Maschinen auch ansprechend aussehen, vor allem in der Halle sind alle Augen auf sie gerichtet. Beim Superenduro geht da zum Glück nicht ganz so viel kaputt wie beim Enduro im Gelände.

Das Team „Kadelack Gas Gas“ in Riesa: Ib Andersen (Prestige), Robin Graube (Teammanager), Per Svensrud (Junior), Mirko Fabera (Europameisterschaft). Foto: Robin Graube

„Letztes Jahr war es für uns alle mehr oder weniger ein erster Test, dieses Jahr sind wir schon etwas ambitionierter“, so Robin Graube. 2018 starteten wir mit Fahrern, Mirko Fabera bei der Junioren WM, und Eddi Findling bei der Europameisterschaft. Das Team besteht aus Fahrern aus ganz Deutschland und wird seit dieser Saison von zwei Norwegischen Piloten verstärkt. „Die Fahrer können sich auf die Rennen konzentrieren, wir übernehmen alles, was es zu organisieren gibt – von der An- und Abfahrt, der Vorbereitung und dem Transport der Maschinen und natürlich auch der Betreuung bei den Rennen“, so „Keule“. Das gesamte Team besteht aus gut 20 Leuten. Für das Elxlebener Team nimmt in der Prestige-Klasse Ib Andersen aus Norwegen teil, dass sind die Profis und die Königsklasse. Die WM in der Juniorenklasse geht bis 23 Jahre, dort tritt Per Svensrud an. In der Europameisterschaft kämpft Mirko Fabera um Punkte.

Los geht es am Freitag, bevor es dann am 4. Januar ernst wird. Jeder Fahrer hat einen persönlichen Mechaniker und Betreuer zur Verfügung der Ihm vor und nach dem Fahren zur Seite steht. Und wie kommt man zum Endurosport und zu einem eigenen Team? „Es war die Leidenschaft und die Arbeit meines Vaters, der mich damit vor vielen Jahren angesteckt hat“, so Graube. Da passt es, dass er Chef der Kadelack GmbH ist – einer Karosseriebaufirma mit Motorradladen in Elxleben.

50 Fans fahren nach Riesa

Das Team wird nicht alleine nach Riesa fahren. Swen Glietsch, der Chef der Sportfreunde Elxleben, hat über den Regionalbus Arnstadt einen Busgechartert – über 50 Fans werden sich da für einen Tag auf den Weg nach Riesa machen und die Elxlebener Endurosportler unterstützen und anfeuern. „Kaum jemand weiß hier im Ort oder in der Region, dass da jemand an der Weltmeisterschaft teilnimmt, das wollen wir damit ändern“, so Glietsch gegenüber unserer Zeitung. Für „Keule“ ist das natürlich eine ganz tolle Sache, zumal die Stimmung in der Halle ja immer eine ganz besondere ist. Nur diesmal eben auch mit einer hoffentlich lautstarken Unterstützung für das Team aus Elxleben, die Plätze im Bus sind schon alle vergeben.

Und das Ziel des Teams? „Wenn die beiden Jungs, die in der Weltmeisterschaft fahren, sich für das Hauptrennen qualifizieren, dann wäre das eine tolle Sache“, so Graube. Bei Mirko Fabera in der Europameisterschaft könnte es sogar noch mehr werden, „er zählt schon mit zum erweiterten Favoritenkreis.“ Leider hatte er beim ersten Rennen in Krakau sehr viel Pech und ist seither etwas angeschlagen. Aufgeben ist für uns keine Option. Vielleicht können die Elxlebener Fans ihren Teil dazu beitragen unsere Jungs mit Jubel zu unterstützen.