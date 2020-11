Emotionaler Abschied vom zum Kult gewordenen Eiscafé Hermannstein

Nach genau 54 Jahren Betriebszeit und einem langen, erfüllten Arbeitsleben von zwei Generationen der Familie Sostak schloss am Sonntagabend das „Eiscafé Hermannstein“ für immer seine Türen. Während der gesamten letzten Öffnungswoche standen Kunden auf der Straße Schlange. Sie bevölkerten den Gastraum, um ein letztes Mal eine Eiswaffel auf die Hand zu kaufen, den legendären Eisbecher „Hermannstein“ im traditionellen Ambiente des Cafés zu genießen, ein Stück der legendären Käse-Sahne-Torte zu verspeisen oder in Erinnerungen zu schwelgen, die an den deutschlandweit bekannten, einmaligen Traditionsort Thüringer Gastlichkeit gebunden sind.

Als sich am Samstagabend Ortsteilbürgermeister Stefan Schmidt gemeinsam mit den Ortschaftsräten ins Café begaben, um der Familie Sostak Dank zu sagen für all das Gute, was sie den Manebachern und Fremden aus nah und fern in ihrem stets gastfreundlichen Haus boten, gingen die Erinnerungen weit zurück.

„Ich glaube, dass ich in der Manebacher Eisdiele, wie sie damals genannt wurde und bekannt war, das allererste Eis aß. Der Geschmack von Vanille und Schoko hat mich lebenslang, auch wegen ständiger Wiederholung beim Einkehren hier, begleitet. Dass ich heute in geselliger Runde mit den Sostaks und den Ortschaftsräten das letzte handgemachte Manebacher Eis mit Sahne, Eierlikör und Schokosplittern genießen darf, will mir noch nicht in den Sinn kommen“, erzählt Ortschaftsrätin Ilka Heyn.

Gerd Sostak und Ehefrau Martina hören sichtlich gerührt den Erinnerungen der Besucher zu. Und dann werden die Anekdoten ausgetauscht, die, würden sie allesamt aufgeschrieben werden, ein ganz dickes Buch füllen können.

All die Gäste, angefangen von Schulklassen auf Wanderung, bis zu Hochzeitsgesellschaften, feiernden Vereinen und Laufkundschaft in Massen, von den Sostaks mit ihren vorzüglichen Angeboten zuverlässig, mit gleichbleibender Freundlichkeit und hoher Qualität ihrer handwerklich gefertigten Produkte bedient, sind nicht zu zählen.

„Als Altersrentner habe ich wegen meiner Frau, die jetzt in Rente gehen kann, noch zwei Jahre Betriebszeit angehangen. Aber einmal muss ja Schluss sein. Und das ist heute, in einer wirklich einmalig schweren Zeiten für die Gastronomie“, sagt Gerd Sostak mit einem Anflug von Wehmut.

Er ist und bleibt ein Tatmensch, der keine großen Worte macht und dem eine große Abschiedszeremonie gegen sein Naturell gehen würde. Und deswegen hat sich sein Personal im Café etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Als am Sonntagabend mit Böllerschüssen das Höhenfeuerwerk zu Ehren der Familie Sostak begann und fast eine Viertelstunde riesige, glitzernde Sternensträuße in den Nachthimmel gezaubert wurden, war das der tausendfache Dank der Manebacher Bürgerschaft und vieler Gäste für eine bodenständige, ortsansässige Unternehmerfamilie.

Das Manebacher Kult-Eiscafé – es ist nun leider Geschichte. Aber all die schönen Erinnerungen, die die Gäste an ihre Besuche im Hermannstein haben – sie bleiben auf ewig in den Herzen verankert.