Das Telefon klingelt und die Tasten klimpern. Es scheint ein ganz normaler Montag zu sein. Doch plötzlich ist ein dumpfes Geräusch zu hören. Was war das denn? Ist etwa einer der Hausbewohner gestürzt oder hat nur etwas fallen gelassen? Es ist wieder ruhig, als wäre nichts gewesen – also zurück zur Arbeit. Doch schon wenige Minuten später rücken Feuerwehr und Krankenwagen an. Es ist also doch etwas passiert.

Aber leider kann keiner der Hausbewohner helfen. Lediglich den Rettungskräften aus dem Weg gehen, Türen aufhalten, ihre Arbeit machen lassen und vor allem nicht gaffen. Doch da sind wir auch schon beim Thema. Da wird sich wieder direkt hinter die Feuerwehrfahrzeuge gestellt, um Autos herumgeschlichen und natürlich Augen und Ohren aufgehalten, um auch ja nichts zu verpassen. Die Krönung: Mehrere Kraftfahrer ärgern sich, dass sie nun warten müssen. Was soll das denn? Wären sie nicht auch froh, wenn ihnen geholfen wird und sich der Notarzt die Zeit nimmt, die es braucht? Empathie heißt das Zauberwort, das Schlagwort der Stunde. Und dazu gehört eben nicht nur, bei der Familie, Freunden und Bekannten Mitgefühl zu zeigen, sondern auch bei fremden Menschen, die in einer Notlage sind. Auch dann, wenn sich der Feierabend um zehn Minuten nach hinten verschiebt.