Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Endlich einmal aufgeräumt

Zum Glück haben wir im Homeoffice nur Telefon- und keine Videokonferenzen. Ansonsten würden auch die Frauen aus der Redaktion sehen, dass es in meinem Arbeitszimmer manchmal aussieht wie Kraut und Rüben. Und in die gleiche Kerbe schlagen wie mein geliebtes Weib: „Räum auf!“.

Mein Argument, dass das ja des Dackels Zimmer ist – ich also nur Untermieter bin – und zu ihm ja auch nicht „Räum auf!“ gesagt wird, verpufft. Seit wann der Hund den Haushaltentwurf des Kreises oder die neueste Ausgabe des „Penthouse“ liest, wurde mit leicht drohendem und deshalb um so gefährlicherem Unterton gefragt.

Ich machte mich also ans Aufräumen. Der Dackel war dabei nicht sehr hilfreich. Er zerfledderte das „Penthouse“. Den Haushaltsentwurf ließ er links liegen. Aber egal. Ich fand so einiges. Unter anderem zwei Briefe von der Bußgeldstelle mit recht Fotos von mir im Auto samt Mahnungen. Auch ein Schreiben des Finanzamtes, doch endlich meine Steuererklärung für 2016 nachzureichen, kam zutage. Es steckte als Lesezeichen in „Käpt`n Blaubär“. Das Buch hatte ich nun wirklich schon lange gesucht.

Wie dem auch sei, nach drei Stunden Aufräumen ist das ganze Tohuwabohu jetzt ein bisschen anders angeordnet. Wir können also ab sofort auch redaktionelle Videokonferenzen machen.