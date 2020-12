Endlich ordentlicher Weg zum Hörselbergplateau

Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke), hat am 3. Dezember mit Staatssekretär Torsten Weil (Linke/links) und Ortsteilbürgermeister Tino Merbach (parteilos, rechts im Bild) den neuen Wanderweg vom Wanderparkplatz Hastrungsfeld zum Hörselberghaus frei gegeben.

Vor neun Jahren ist Planer Ralf Schmeißer, damals auch als Gemeinderat aktiv, mit dem Messrad die Strecke vom Wanderparkplatz zum Hörselberghaus abgelaufen, um endlich eine ordentliche Zuwegung zum Plateau anzuschieben. Am Donnerstagnachmittag war Schmeißer nun live dabei, als die 1,6 Kilometer lange Strecke im Beisein von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und dem Staatssekretär für Landwirtschaft, Torsten Weil (Linke), nach so vielen Jahren eingeweiht werden konnte. Dass überhaupt eine Lösung für den in den letzten Jahren immer schlechter gewordenen nicht geteerten Weg gefunden wurde, ist den zwei Regierungsvertretern zu verdanken. Ortsteilbürgermeister Tino Merbach (parteilos) hatte Ramelow im Zuge eines anderen Termins hierher gelotst, um ihn für eine Lösung zu sensibilisieren. Der Ministerpräsident half schnell, ebenso wie sein Staatssekretär.