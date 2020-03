Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Endspurt auf dem Weg zur Petition

In der kommenden Woche ist es so weit. Am 10. März tagt der Hauptausschuss des Arnstädter Stadtrats. Vertreter aller Fraktionen haben Stadtratsmitglied Eleonore Mühlbauer (SPD) versprochen, ihr zur Sitzung die Listen auszuhändigen, auf denen Unterschriften für eine Petition gesammelt werden. Ziel ist, dass sich der Thüringer Landtag in Erfurt mit dem jetzigen Standort der Arnstädter Polizeistation befasst und prüft, ob die Behörde nicht innenstadtnah besser untergebracht werden könnte.

Dass die Polizei im Mühlweg so schlecht erreichbar ist, kritisieren Stadtratsmitglieder schon länger. Eleonore Mühlbauer bemängelt zudem, dass das einstige Forstgebäude ohne gemeindliches Einvernehmen umgebaut wurde und dass es in dem Objekt nicht unerhebliche Sicherheitsmängel gibt. Das Land wiegelt zwar ab, weist einen Teil der Vorwürfe auch zurück. „Das ändert aber nichts daran, dass der Standort alles andere als ideal ist“, betont Mühlbauer. Viel Überzeugungsarbeit leisten musste sie im Stadtrat nicht. Alle Fraktionen versprachen, die Petition zu unterstützen. Sie gehen selber Unterschriften sammeln. Listen liegen aber auch im Rathaus und in vielen Geschäften aus. Gesammelt werden sollte auch auf den Jahreshauptversammlungen der Feuerwehr Arnstadt und des Kreisfeuerwehrverbandes. Beide Veranstaltungen wurden wegen der Corona-Epidemie sicherheitshalber abgesagt. 110 komplett ausgefüllte Listen benötigt Mühlbauer, mehr als die Hälfte liegt ihr schon vor. „Wir planen, die Listen eine Woche nach dem Hauptausschuss der Vorsitzenden des Petitionsausschusses zu übergeben“, sagt Mühlbauer. Wer die Petition unterstützen will, kann am Dienstag, 10. März, noch einmal an den Hopenbrunnen kommen. Von 10 bis 12 Uhr werden die letzten Unterschriften gesammelt. Zeichnungsberechtigt sind übrigens nicht nur die Arnstädter, sondern alle Bürger, die im Einzugsbereich der Polizeistation leben.