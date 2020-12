Der Flur ist lichtdurchflutet. Der Duft von frischem Holz wabert durch die Luft. Und die Arbeiten laufen auf Hochtouren, denn die Deubezwerge möchten Ende Januar in ihren neuen Kindergarten in Großliebringen einziehen.

Bürgermeister Lars Petermann (FW) und Heike Körner, Gesamtleiterin der Kindertagesstätten in Stadtilm, machen sich ein Bild von der Lage. Denn beide wissen, dass der Neubau in anderthalb Monaten fertig sein muss, weil dann die Ausnahmegenehmigung für das jetzige Gebäude abläuft – doch Petermann und Körner sind zuversichtlich. „Die Vorweihnachtszeit sollen die Kleinen noch in Ruhe genießen und im kommenden Jahr ziehen sie dann um“, lächelt Heike Körner. Sie weiß, dass die Steppkes regelmäßig die Baustelle besichtigen und nach dem Fortschritt schauen – natürlich nur von außen und mit Sicherheitsabstand. Die Vorfreude ist natürlich riesig.

Farbkonzept schlicht und kinderfreundlich

Sichtlich begeistert schreitet Heike Körner durch den schlichten und doch farbigen Flur. Denn die dortigen Fenster sind grün und orange. In dem langen breiten Gang soll es künftig zwei Spielecken für die Kleinen geben. Er bietet zudem Platz zum Spielen, kann als Sportbereich genutzt werden und verbindet die Gruppen miteinander. Im geräumigen Flur sollen zudem auch Elternabende mit neuster Technik abgehalten werden.

Das Farbkonzept des Landkindergartens ist eher schlicht und dennoch kinderfreundlich. Die Holzwände, die viel Lärm abfangen, sind weiß bestrichen und wirken eher transparent. Die Fensterrahmen sind hingegen leuchtend orange. „Bei der Farbwahl haben wir die Kinder und Erzieher auch mit einbezogen, schließlich sollen sie sich in den neuen Räumlichkeiten wohlfühlen.“

Blick in den hellen, schlichten und doch farbigen Flur der Einrichtung. Foto: Hans-Peter Stadermann

Die Gruppen- und Schlafräume der Kinder sind dank großer Fenster lichtdurchflutet und taghell. An den Seiten werden kleine Bänke angebracht, sodass die Deubezwerge sich auch mal ganz entspannt hinsetzen und in die Natur blicken können. Denn der neue Kindergarten ist am Rande des kleinen Ortes und der Blick in Richtung Wald ist frei. Zumindest zum Teil, denn gegenüber hat die Feuerwehr ihr Gerätehaus. „Das ist eine Win-Win-Situation“, lacht Petermann. Die Kleinen bekommen die Brandschutzerziehung aus erster Hand und die Feuerwehr kann Nachwuchs gewinnen. Im Rahmen der Arbeiten ist auch eine Löschwasserreserve von 96 Kubikmetern geschaffen worden – Löschwasser für den Kindergarten und Großliebringen.

Anbau von Obst, Gemüse und Kräutern

Sowohl die Krippe als auch der Bereich der Kleinkinder verfügen über ein eigenes Bad mit Waschbecken und Toilette. „Wir haben bei den Kleinsten Minitoiletten und Miniwaschbecken sowie ein Wickeltisch und eine Dusche einbauen lassen“, erzählt Körner.

Im kommenden Jahr ziehen 40 Deubezwerge und sieben Erzieherinnen in die neue Einrichtung ein. Eine entsprechende Betriebserlaubnis ist für Januar beantragt. Dann ist das Hauptgebäude für knapp 2 Millionen Euro auch fertig. Aktuell wird noch das Nebengebäude errichtet. Dort sollen Spielsachen untergebracht werden, aber auch Arbeitsgeräte für den Garten. Denn das Konzept des Landkindergarten ist eindeutig: Der Bezug zur Natur soll stets gegeben sein. Bedeutet, dass die Steppkes auch Obst, Gemüse und Kräuter selbst anbauen.