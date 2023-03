Energieberatung im Ilmenauer Rathaus

Ilm-Kreis. Verbraucherzentrale Thüringen mit unterschiedlichen Angeboten jeden zweiten Mittwoch sowie jeden Donnerstag im Monat.

Die Energieberatung der Verbraucherzentrale Thüringen in Ilmenau ist umgezogen. Ab sofort findet die Beratung im Rathaus am Markt 7 statt. Jeden zweiten Mittwoch im Monat – also wieder am 8. März – beantwortet Energieexperte Steffen Lier kostenfrei Fragen rund ums Energiesparen, Wärmedämmung, moderne Heiztechnik und erneuerbare Energien. Außerdem werde zur Heizkostenabrechnung und zum Wechsel des Strom- und Gasanbieters informiert, so die Verbraucherzentrale.

Ratsuchende erreichen das Büro über den Seiteneingang B des Rathauses. Zusätzlich bietet die Verbraucherzentrale in Ilmenau jeden Donnerstag eine Telefon- oder Video-Beratung an. Termine können unter Telefon: 0361/555140 oder 0800/809802400 vereinbart werden.